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Директор «Первого городского» прокомментировал ситуацию на телеканале

Сегодня, 06:28
Фото: Город55
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По словам Павла Королькова, ничего особенного сейчас не происходит.

На омском телеканале «Первый городской», по неофициальной информации, сейчас сложная ситуация. Как уже писал Город55, из-за нехватки финансирования коллективу объявили о сокращении штата, сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска. Мы позвонили директору телеканала Павлу Королькову, чтобы больше узнать о происходящем. Корольков нам рассказал, что ничего страшного с «Первым городским» сейчас не происходит.

— Имеет место простое переформатирование, — объяснил он. — Запускаются новые проекты. Некоторые сотрудники со временем уйдут, кто-то придет: каждый коллектив регулярно через такое проходит.

Отметим, что о полном закрытии телеканала пока не говорят даже те, кто рассказывает о сокращении штата и закрытии конкретных проектов. Между тем в социальных сетях некоторые сотрудники «Первого городского» уже прощаются со своей работой.

 

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#Общество#Новости#Павел Корольков#Первый городской#Николай Эйхвальд
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