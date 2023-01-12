Директор «Первого городского» прокомментировал ситуацию на телеканале

На омском телеканале «Первый городской», по неофициальной информации, сейчас сложная ситуация. Как уже писал Город55, из-за нехватки финансирования коллективу объявили о сокращении штата, сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска. Мы позвонили директору телеканала Павлу Королькову, чтобы больше узнать о происходящем. Корольков нам рассказал, что ничего страшного с «Первым городским» сейчас не происходит.