Директор «Первого городского» прокомментировал ситуацию на телеканале

На омском телеканале «Первый городской», по неофициальной информации, сейчас сложная ситуация. Как уже писал Город55, из-за нехватки финансирования коллективу объявили о сокращении штата, сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска. Мы позвонили директору телеканала Павлу Королькову, чтобы больше узнать о происходящем. Корольков нам рассказал, что ничего страшного с «Первым городским» сейчас не происходит.
— Имеет место простое переформатирование, — объяснил он. — Запускаются новые проекты. Некоторые сотрудники со временем уйдут, кто-то придет: каждый коллектив регулярно через такое проходит.
Отметим, что о полном закрытии телеканала пока не говорят даже те, кто рассказывает о сокращении штата и закрытии конкретных проектов. Между тем в социальных сетях некоторые сотрудники «Первого городского» уже прощаются со своей работой.