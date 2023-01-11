С телеканала разогнали сотрудников. Омичей отправили в «отпуск» задним числом

Пока неизвестно, смогут ли оставшиеся «на борту» круглые сутки поддерживать телевещание. Дополнительной мотивации за умножившуюся нагрузку сотрудникам не предложили. Те же, кто попал под сокращение, бросились обзванивать другие телеканалы и рассылать резюме. Каких-то вариантов взамен прежнего места работодатель не предоставил, кроме свободного плавания. Есть и такие сотрудники, кого номинально оставили в штате, просто отправили в отпуск за свой счет, притом, с 16 декабря, задним числом. В основном это коснулось «технических» работников. «Отпускникам» деньги за работу с 16 декабря по 9 января пообещали выплатить в течение трех месяцев.