С телеканала разогнали сотрудников. Омичей отправили в «отпуск» задним числом

Источник Города55, знакомый с ситуацией, сообщил, что на «Первом городском телеканале» случилась своего рода «игра на выбывание». Или на выживание. 9 января люди пришли на работу, чтобы узнать: их разгоняют. До этого времени никаких предпосылок к тому, что пора искать новое место, работодатель не давал.
Из-за нехватки финансирования сотрудникам объявили о сокращении штата. В основном, прекратили сотрудничать с «новичками», костяк состава остался. Точно «пощадили» начальников отделов, главного режиссера, главного оператора, шеф-редактора, системного администратора и двух операторов, да нескольких корреспондентов.
Пока неизвестно, смогут ли оставшиеся «на борту» круглые сутки поддерживать телевещание. Дополнительной мотивации за умножившуюся нагрузку сотрудникам не предложили. Те же, кто попал под сокращение, бросились обзванивать другие телеканалы и рассылать резюме. Каких-то вариантов взамен прежнего места работодатель не предоставил, кроме свободного плавания. Есть и такие сотрудники, кого номинально оставили в штате, просто отправили в отпуск за свой счет, притом, с 16 декабря, задним числом. В основном это коснулось «технических» работников. «Отпускникам» деньги за работу с 16 декабря по 9 января пообещали выплатить в течение трех месяцев.
Пока о полном закрытии телеканала речь не заходит, хотя омская медиасфера обеднела сразу на большое количество телевизионных проектов. Бывшие сотрудники же на личных страницах в соцсетях прощаются и с любимыми проектами, и с рабочими местами. Забирают домой книги и приглашают на последние интервью.