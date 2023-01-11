Потушили за 2 часа. В Омске загорелась девятиэтажка

Сообщение о пожаре поступило в 12:04, уже к 12:31 локализовали очаг, в 12:37 потушили открытый огонь, а к 13:27 полностью ликвидировали пожар. Площадь пожара была 15 кв. м., но на момент прибытия МЧС дыма была уже много. Людей выводили звенья газодымозащитной службы. 15 человек эвакуировались самостоятельно.