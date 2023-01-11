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Потушили за 2 часа. В Омске загорелась девятиэтажка

Сегодня, 09:48
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

В Омске загорелась квартира в девятиэтажном доме

На пожаре в Омске работали 35 спасателей. Вывели людей и потушили полностью за два часа.

Пресс-служба МЧС Омской области сообщила, что сотрудникам экстренной службы удалось спасти 6 человек в многоквартирном доме. Пожарные вывели людей с задымленного последнего этажа девятиэтажки в «Нефтяниках».

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Сообщение о пожаре поступило в 12:04, уже к 12:31 локализовали очаг, в 12:37 потушили открытый огонь, а к 13:27 полностью ликвидировали пожар. Площадь пожара была 15 кв. м., но на момент прибытия МЧС дыма была уже много. Людей выводили звенья газодымозащитной службы. 15 человек эвакуировались самостоятельно.

На пожаре пожарная служба задействовала 7 единиц техники и 35 человек личного состава. Напомним, что за одни только праздничные выходные в Омской области произошло 49 пожаров:

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#Дарья Зыкова#Омск#Происшествия#Новости#ГУ МЧС#Пожары#Многоквартирный дом
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