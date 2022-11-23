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Авария за аварией. Жители омских Нефтяников на весь день остались без тепла в морозы

Сегодня, 05:06
Фото: 1MI

В Омске во время серьезных морозов на несколько часов отключили отопление

Жители массово жаловались в соцсетях, а управляющие компании перенаправляли омичей в «Тепловую компанию».

Накануне, 22 ноября, в социальных сетях появились жалобы от жителей Советского округа Омска: омичи рассказали, что внезапно в их домах пропало отопление. Некоторые жители обнаружили неприятный «сюрприз», когда вернулись с работы домой.

«Да когда ж это закончится. У меня ребенок не успевает выздороветь, как опять начинает болеть, потому что дома холодно», — возмущаются местные жители в соцсетях и отмечают, что это уже третье отключение тепла за месяц.

В паблике управляющей компании «Наш сервис», которая обслуживает значительную часть домов в Нефтяниках, появилась телефонограмма от «Тепловой компании». В ней говорится, что с 10 до 22 часов в домах омичей не будет отопления из-за отключения подающего трубопровода. Это было необходимо для предотвращения аварийной ситуации.

Отмечается, что в домах омичей не было лишь отопления — горячую воду на время аварийных работ отключать не стали. К утру среды, 23 ноября, подачу тепла полностью восстановили. При повторном отключении или проблемах с отоплением омичам советуют обращаться напрямую в «Тепловую компанию».

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Отопление#Авария#Отключение отопления#Тепловая компания
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