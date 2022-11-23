Авария за аварией. Жители омских Нефтяников на весь день остались без тепла в морозы

В паблике управляющей компании «Наш сервис», которая обслуживает значительную часть домов в Нефтяниках, появилась телефонограмма от «Тепловой компании». В ней говорится, что с 10 до 22 часов в домах омичей не будет отопления из-за отключения подающего трубопровода. Это было необходимо для предотвращения аварийной ситуации.