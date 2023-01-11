Омича отправили в колонию почти на два года за размахивание ножом перед полицейским

К лишению свободы осужден житель Омской области, который угрожал ножом сотруднику правоохранительных органов, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя вынес Москаленский районный суд Омской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, а также угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
В суде установили, что 7 октября 2022 года полицейский прибыл к дому омича на ул. 2-я Северная в поселке Москаленки для проверки сообщения о правонарушении. Фигурант уголовного дела находился в коридоре дома и был в состоянии алкогольного опьянения.
Парню не понравилось, что полицейский нагрянул к нему домой, и потому оскорбил его и толкнул в спину. Затем омич взял нож, прошел во двор своего дома, где находился полицейский, и стал угрожать, держа в руке нож.
Полицейский пресек это правонарушение, но действий омича хватило, чтобы на него завели уголовное дело.
Вину подсудимый признал в полном объеме. Мужчине назначили наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В законную силу приговор не вступил, отметили в прокуратуре.