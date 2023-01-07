Новогодние ели можно будет сдавать на переработку уже с 9 января

Праздники подходят к концу, и уже можно начинать думать, куда деть новогоднее дерево. Сегодня, 7 января, у омичей появились первые варианты. В паблике ТРЦ «МЕГА» было опубликовано сообщение об экологической акции: елки можно будет сдать на переработку. Их измельчат в щепу, которую увезут в питомник «Кедротека» и там будут использовать для выращивания саженцев.