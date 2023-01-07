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Новогодние ели можно будет сдавать на переработку уже с 9 января

Сегодня, 12:57
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
иллюстрация
В Омске заработают 10 пунктов приема.

Праздники подходят к концу, и уже можно начинать думать, куда деть новогоднее дерево. Сегодня, 7 января, у омичей появились первые варианты. В паблике ТРЦ «МЕГА» было опубликовано сообщение об экологической акции: елки можно будет сдать на переработку. Их измельчат в щепу, которую увезут в питомник «Кедротека» и там будут использовать для выращивания саженцев.

Акция начинается 9 января. Дерево можно будет принести на открытую парковку у «МЕГИ» либо на один из 10 пунктов приема. Их адреса:

* проспект Комарова, 21/2;

* бульвар Кузьмина, 27;

* улица Крупской, 13а;

* улица Конева, 8;

* улица Степанца 2/1;

* бульвар Архитекторов, 4 и 3/8;

* улица Лукашевича, 15;

* улица Дмитриева, 13/3;

* улица Взлетная, 3а.

Акция будет проходить в формате конкурса с участием отдельных дворов. Победители (дворы, сдавшие больше всего елок) получат скамьи, урны или песочницу из переработанного пластика, а «Кедротека» высадит в этих дворах свои деревья.

#Николай Эйхвальд#Общество#Новости#Экология
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