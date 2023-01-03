Под лаской плюшевого пледа: чем заняться домоседу на каникулах

«Быстрее пули»

Если бы Бреда Питта не было, его следовало бы выдумать. Это главный вывод, который можно сделать из фильма Дэвида Литча (не путать с Дэвидом Линчем), задуманного как «летний блокбастер», но ставшего блокбастером по гамбургскому счету. Японский скоростной поезд, в нем — несколько наемных убийц, охотящихся за одним чемоданом, драки, погони, странная болтовня, эффектные флэшбеки, а в конце — очень специфическая встреча двух русских. Тут есть причины, чтобы вспомнить и Тарантино, и Ричи. Ну и полюбоваться на Питта, конечно. Один совет решившим посмотреть: выбирайте вариант без полного дублирования, чтобы послушать голос Сандры Баллок.