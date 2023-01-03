Под лаской плюшевого пледа: чем заняться домоседу на каникулах

Новогодние каникулы — очень неоднозначная пора. Ходить на работу не нужно, но и празднование Нового года не может продолжаться долго. Чем же заниматься целых полторы недели? Для тех, кто выбирает тихий домашний досуг, мы составили небольшой список занятий, с высокой долей уверенности гарантирующих удовольствие и, может быть, даже пользу. Речь пойдет о книгах, фильмах и сериалах, которые вышли за прошлый год. Не претендуя на полноту, мы постарались выбрать самое интересное.
Быстрее «Варяга»
После пандемии киноделы разошлись вовсю, и тут есть что выбрать (к тому же репертуар российских кинотеатров в 2022-м сузился по не зависящим от нас причинам, и многое перешло в категорию «для домашнего просмотра»). Субъективная десятка выглядит так:
«Бэтмен»
Продолжение супергеройской медиафраншизы, мрачное и медленное для своего жанра, но очень атмосферное и позволяющее Роберту Паттинсону показать свои таланты. У критиков сложные ощущения, но все сходятся в одном: это того стоило.
«Лакричная пицца» — очередной шедевр от Пола Томаса Андерсона (режиссёра «Магнолии» и «Ночей в стиле буги»). Живой, веселый, энергичный фильм о подростковой любви, заслуживший всеобщее признание. Главную роль, школьника-лоботряса, который делает актерскую карьеру и пытается охмурить 30-летнюю даму из ортодоксальной еврейской семьи, играет сын Филиппа Сеймура Хоффмана.
«Варяг»
Этот фильм должен был называться «Северянин», но у локализаторов что-то пошло не так. В основу сценария легла легенда о Гамлете, «переехавшая» вместе с героями в Исландию, и на выходе получился уникальный исторический боевик — с боди-хоррором, намеками на инцест и видениями о Валгалле. Тем, кто интересуется сагами, смотреть надо обязательно. Тем, кто просто хочет двухчасового захватывающего зрелища, — в общем, тоже.
«Пиноккио Гильермо дель Торо» (тут важно не перепутать с еще двумя экранизациями сказки Коллоди, вышедшими в этом году). Когда начинаешь смотреть эту картину, с первых минут понятно: зрелище будет непростое и даже жестокое. Да, это всего лишь мульфильм о сказочном деревянном персонаже, — но и режиссёр непрост, и у Пиноккио очень замысловатый бэкграунд. Действие, кстати, происходит в фашистской Италии.
«Блондинка»
Посмотреть этот фильм стоит хотя бы для того, чтобы увидеть Ану де Армас в роли Мэрилин Монро (кстати, эротические сцены имеются). Режиссировал «Блондинку» Эндрю Доминик, до прошлого года широко известный в узких кругах благодаря культовому вестерну «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» и высокоэстетичному образцу гангстерского кино «Ограбление казино». Теперь круги известности Доминика заметно расширились — и он это заслужил.
«Операция «Мясной фарш»
Этот фильм не так прогремел, как предыдущие, но в своей нише он заслуживает внимания. Вторая мировая, британские секретные службы думают, как помочь своей армии накануне высадки на Сицилии. Колин Фёрт, застегнутый на все пуговицы, очаровательная Келли Макдональд (для тех, кто не помнит: это школьница в «На игле»), суровый военный драматизм — один вечер это украсит наверняка.
«Сердце Пармы»
В списке все еще не было ни одного отечественного фильма? Что ж, один здесь все-таки появится. По нынешним временам если сценарист российской картины не налажал полностью, это уже праздник, и «Сердце Пармы» дает повод, чтобы отметить. Это экранизация эпического романа Алексея Иванова с батальными сценами, «обнаженкой» и рассказом о том, как империя подминает под себя окраины. В общем, есть и экзотика, и «актуалочка», описанные живым и современным киноязыком.
«Быстрее пули»
Если бы Бреда Питта не было, его следовало бы выдумать. Это главный вывод, который можно сделать из фильма Дэвида Литча (не путать с Дэвидом Линчем), задуманного как «летний блокбастер», но ставшего блокбастером по гамбургскому счету. Японский скоростной поезд, в нем — несколько наемных убийц, охотящихся за одним чемоданом, драки, погони, странная болтовня, эффектные флэшбеки, а в конце — очень специфическая встреча двух русских. Тут есть причины, чтобы вспомнить и Тарантино, и Ричи. Ну и полюбоваться на Питта, конечно. Один совет решившим посмотреть: выбирайте вариант без полного дублирования, чтобы послушать голос Сандры Баллок.
«Решение уйти»
Рядом с японской темой всегда есть корейская. У Пака Чхан Ука, прогремевшего когда-то своим «Олдбоем», вышел новый фильм — детектив и любовная драма одновременно. Критики очень рады и признательны. Зрители в своей массе — тоже.
«Банши Инишерина»
Автор этого списка — человек простой. Узнает, что вышел новый фильм с Колином Фарреллом, — тут же находит его и смотрит. А «Банши Инишерина» — это еще и фильм мэтра, Мартина Макдоны («Залечь на дно в Брюгге», «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури»). Скажу прямо, к сюжету есть определенные претензии, но игра актеров выше всяких похвал. 13-минутные овации, которыми наградила Фаррелла венецианская публика, говорят сами за себя. Поэтому «Банши» украсит любой рейтинг.
Уход Триера и возвращение «Крестного отца»
С сериалами в прошедшем году было попроще: их можно было смотреть сразу после выхода по всему миру. Однако не у всех доходили до этого руки, и каникулы — самый лучший момент, чтобы оглянуться назад и посмотреть пропущенное.
«Миротворец»
Супергеройский сериал, снятый с игнорированием некоторых ключевых для жанра правил. Никакого подросткового пафоса: главный герой — перекачанный мужчина средних лет, который не понимает, как ему жить дальше. Он плачет по ночам, не может простить отцу давние обиды, носится со своим «орлушей» и незадачливым другом Линчевателем, а еще он вынужден спасать мир от какой-то дикой напасти. Кстати, скоро выйдет второй сезон, и это станет грандиозным подарком для всех любителей жанра.
«Становление Елизаветы»
Британский исторический сериал — вещь специфическая, и мировой славы такое достигает нечасто. Вот и «Становление Елизаветы» или «Стать Елизаветой» осталось малоизвестным. Между тем это шоу об английском XVI веке — настоящее пиршество духа для тех, кто любит хорошие диалоги и красивые костюмы (ну да, качественный исторический кинематограф именно таков). Главную роль, будущей королевы Елизаветы I, сыграла баварская аристократка Алисия фон Риттберг, у которой наверняка большое будущее.
«Дом Дракона»
Важное уточнение: сериала «Властелин колец: Кольца власти» в нашем списке не будет. Просто не советуем тратить время на плохие сериалы, в которых слишком много повестки и слишком мало таланта. Главный конкурент «Колец», «Дом Дракона» — немного другая история. При некоторой «повесточности» он снят заметно лучше и может доставить удовольствие некоторым зрителям. Не всем — но попробовать стоит.
«Андор»
Вышедшее в прошлом году шоу показывает, что «Звездные войны», возможно, двинулись по правильному пути. От условно подростковой аудитории — ко взрослой, от глуповатой космооперы — к продуманному неонуару и неовестерну в узнаваемом антураже. Даже если вас бесили когда-то Чубака и милашка Падме в беззубом исполнении Натали Портман, «Андор» все равно может понравиться: ведь это совсем другое кино!
«Уэнздей»
Главного рекордсмена года оценить очень легко. Включите фрагмент, в котором Уэнздей Аддамс с очень невозмутимым лицом танцует под песню «Goo Goo Muck», а потом забудьте обо всем и включайте первую серию. Кстати, можно не сомневаться: второй и третий сезоны будут обязательно.
«Предложение»
В прошедшем году на экраны вернулся «Крестный отец». Ну что значит «вернулся»? Вышел сериал, рассказывающий о съемках этого культового фильма. Если вы поклонник Копполы и стиля 70-х — надо садиться за просмотр, не раздумывая.
«Королевство»
Безумно жаль, но Ларс фон Триер уходит. Болезнь Паркинсона никому не дает спуску (Майкл Джей Фокс подтвердит). Последним подарком мэтра стал третий сезон «Королевства», на который мы уже давно перестали надеяться. Снова Королевский госпиталь Копенгагена, снова посудомойщики с синдромом Дауна обсуждают происходящие в больнице загадочные события, снова Триер в конце каждой серии комментирует действие так, что все окончательно запутывает. Что там будет в самом конце? Сам не досмотрел, поэтому пока не знаю.
«Этерна»
Некоторые сериалы выходят совсем маленькими порциями. Взять отечественную «Этерну»: год назад вышла первая серия, и на этом дело затихло, хотя на 2023 год нам обещали целый сезон. Здесь нам показывают мир, напоминающий романы Перес-Реверте и картины Веласкеса. Выглядит отлично, особенно когда герои молчат (этот прискорбный факт невозможно игнорировать при всем уважении к родине системы Станиславского). Что ж, пока можно пересмотреть первую серию и дать «Этерне» еще один шанс — просто из уважения к капитану Алатристе.
«Алиса не может ждать»
За эффектным названием еще одного российского шоу скрывается драматичный сюжет. Девочка-подросток, перспектива скорой слепоты, сумасшедшая идея продать девственность сразу после достижения порога согласия. «Нежная история экстремального взросления» — так назвал сериал один из критиков. Он же пишет о «новой оптике» режиссера и о впечатляющей игре юной Елизаветы Ищенко.
Госсмех и прекрасный мир
Самое уютное зимнее занятие — это, конечно, чтение. Можно в очередной раз обратиться к классике, а можно посмотреть на книги, вышедшие за последний год: там наверняка найдутся вещи, достойные внимания. В нашем списке ровно 10 названий.
«Перекрестки» Джонатана Франзена
«Великий американский роман» впечатляет в каждом своем проявлении. Книгу Франзена многие называют главной книгой 2022 года, и виной тому фирменный стиль, эпический размах, невозможность оторваться от повествования (хотя внешней остросюжетностью там и не пахнет). В общем, это прекрасный вариант, чтобы устроиться поудобнее в кресле и читать-читать-читать.
«Сердце бури» Хилари Мантел
В прошлом году умерла выдающаяся британская писательница, общепризнанный мастер исторической прозы. «Сердце бури» — самая первая книга Хилари Мантел, ждавшая своего часа долгих 15 лет (а на русском языке она вообще вышла год назад). Рассказывает она о Французской революции, показанной глазами главных ее деятелей. Такой революцию не видели даже специалисты. Благодаря непревзойденному стилю и новым точкам зрения «Сердце бури» — определенно лучший исторический роман прошедшего года.
«От первого лица» Харуки Мураками
Кто-то скажет, будто суперпопулярность Мураками осталась в 2000-х, но он будет неправ. Европеизированная «упаковка» текста с фирменной японской начинкой, подкупающая автобиографичность, неожиданная мистичность происходящего — все это волнует и нынешних читателей. А потому очередной сборник рассказов живого классика — важное событие. Читать — нужно. Пропустить — нельзя.
«Госсмех: Сталинизм и комическое» Евгения Добренко и Натальи Джонссон-Скрадоль
К категории «необязательного, но крайне любопытного» относится монография двух ученых о сталинизме. Как была устроена при этой диктатуре смеховая культура? Что власти считали возможным разрешать, а что прорывалось из низов вопреки всему? Анекдоты, частушки, «дружба народов» и любовь к «великому вождю», «броня крепка, но танки наши быстры». На страницах книги сталинский режим предстает с самой неожиданной стороны. Учитывая, насколько это сейчас актуальная тема, чтение будет интересным. Но не факт, что приятным.
«KGBT+» Виктора Пелевина
Самый таинственный из современных русских классиков выдает по роману каждую осень. 2022 год исключением не стал. Теперь мы можем ознакомиться с очередной порцией пророчеств и промежуточных приговоров, вынесенных нашему обществу и облаченных в изысканную литературную форму. Снова неприятно, скажете вы? А что делать, если реальность у нас такая?
«Восхождение Дракона» Джорджа Мартина
С куда большей радостью мы написали бы здесь о другой книге «Второго ДРР» — «Ветрах зимы», которые ждем уже больше 10 лет. Но работа над этим романом продолжается, а в сегодняшнем списке — очередная псевдохроника про Таргариенов, которая должна отлично «зайти» в комплекте с «Домом Дракона». Для тех, кого слово «псевдохроника» напугало, уточним: книга с картинками. Все в порядке.
«Человек, который умер дважды» Ричарда Османа
Какой список книг без детектива? Британец Ричард Осман очень хорош в своем деле. Его сыщики — обитатели дома престарелых, которым почтенный возраст совсем не мешает распутывать самые загадочные дела. Вот и в «Человеке, который умер дважды» главная героиня сначала узнает о гибели своего знакомого, а потом получает от него письмо. Что бы это значило? К концу романа все должно проясниться.
«Билли Саммерс» Стивена Кинга
Некоторые вещи в этом мире стабильны. Вот, например, «король ужасов» продолжает выпускать свои пугающие книги. Очередной его роман — с виду просто детектив про киллера, который решает взять еще один заказ и завязать. Но совсем скоро становится понятной разница между любым детективом и детективом от Стивена Кинга. Пересказ тут — дело неблагодарное, надо читать самому.
«Любовь в эпоху ненависти» Флориана Иллиеса
Немецкий арт-критик в своей книге показал несколько судьбоносных лет из жизни Германии — последних лет перед приходом к власти нацистов в 1933 году. Чтение это крайне интересное и поучительное, тем более что материал автор черпает не из политической хроники, а из повседневной жизни германского «маленького человека». Как культурная страна могла пасть так низко и начать культивировать ненависть внутри своих границ, а потом и за их пределами? Окончательного ответа мы не получим, но пищу для ума в книге Иллиеса найдем обязательно.
«Прекрасный мир, где же ты?» Салли Руни
Во-первых, мы присоединяемся к этому вопросу. Во-вторых, отмечаем, что эпистолярный роман в антураже XXI века — прекрасное и свежее решение, которое заставляет по-новому взглянуть на уже, казалось бы, изученные темы. Ну, а в-третьих, признаем, что Салли Руни умеет хорошо писать. Критики пишут про «Сэлинджера для миллениалов»? Да, что-то в этом есть. Кстати, если с творчеством Сэлинджера вы тоже не знакомы, новогодние канинкулы-2023 — прекрасное время для встречи.