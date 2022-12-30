Жильцы нескольких омских домов замерзали. Пришлось вмешаться прокуратуре

Надлежащей подготовки к отопительному сезону не вышло еще и потому, что дома не были прикреплены к управляющей компании. Не промывались перед сезоном инженерные сети, никто не чинил участки внутридомовых систем, находящихся в плачевном состоянии. Органы местного самоуправления не стремились найти управляющую компанию. Теперь же часть домов успешно выбрала УК, хотя некоторые приняли решение управляться самостоятельно.