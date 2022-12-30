Жильцы нескольких омских домов замерзали. Пришлось вмешаться прокуратуре

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о результатах проверки требований закона в сфере ЖКХ. Выяснилось, что жители ул. 111-й Стройплощадки в Старом Кировске замерзали из-за некачественного отопления. Прокуратура внесла директору МП «Тепловая компания» представление, на начальника участка завели административное дело по ст. 7.23 КоАП РФ «нарушение нормативов при обеспечении коммунальными услугами».
После вмешательства прокуратуры омичи получили дополнительный топливный насос, им заменили теплоизоляцию на трубопроводе. То, что в квартирах стало теплее, подтвердила Госжилинспекция после замеров. Также омичам пересчитали квитанции за ноябрь, сняли начисления за отопление и горячую воду. Квитанции за декабрь пришли жильцам с учетом изменений.
Надлежащей подготовки к отопительному сезону не вышло еще и потому, что дома не были прикреплены к управляющей компании. Не промывались перед сезоном инженерные сети, никто не чинил участки внутридомовых систем, находящихся в плачевном состоянии. Органы местного самоуправления не стремились найти управляющую компанию. Теперь же часть домов успешно выбрала УК, хотя некоторые приняли решение управляться самостоятельно.
Прокуратура также внесла представление первому заместителю мэра, чтобы в дальнейшем обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения проходило без нарушений. Контроль за восстановлением прав омичей остается на прокуратуре.