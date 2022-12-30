Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Жильцы нескольких омских домов замерзали. Пришлось вмешаться прокуратуре

Сегодня, 12:16
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи отвоевали качественное отопление через прокуратуру

Жителям Старого Кировска установили новый насос и теплоизоляцию на трубопроводе. Теперь омичи встретят Новый год в тепле.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о результатах проверки требований закона в сфере ЖКХ. Выяснилось, что жители ул. 111-й Стройплощадки в Старом Кировске замерзали из-за некачественного отопления. Прокуратура внесла директору МП «Тепловая компания» представление, на начальника участка завели административное дело по ст. 7.23 КоАП РФ «нарушение нормативов при обеспечении коммунальными услугами».

После вмешательства прокуратуры омичи получили дополнительный топливный насос, им заменили теплоизоляцию на трубопроводе. То, что в квартирах стало теплее, подтвердила Госжилинспекция после замеров. Также омичам пересчитали квитанции за ноябрь, сняли начисления за отопление и горячую воду. Квитанции за декабрь пришли жильцам с учетом изменений.

Надлежащей подготовки к отопительному сезону не вышло еще и потому, что дома не были прикреплены к управляющей компании. Не промывались перед сезоном инженерные сети, никто не чинил участки внутридомовых систем, находящихся в плачевном состоянии. Органы местного самоуправления не стремились найти управляющую компанию. Теперь же часть домов успешно выбрала УК, хотя некоторые приняли решение управляться самостоятельно.

Прокуратура также внесла представление первому заместителю мэра, чтобы в дальнейшем обслуживание сетей водоснабжения и водоотведения проходило без нарушений. Контроль за восстановлением прав омичей остается на прокуратуре.

Сила интернета. Омичка пожаловалась в соцсетях на холод в школе
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Город#Прокуратура Омской области#Новости#Омск#Проверка прокуратуры#ЖКХ#Отопление#Холод в домах#Жалоба
Подпишитесь
Срочно. В Омске после пожара на подстанции задержали поджигателя машин с символикой СВО
Сегодня, 07:11
Омичей предупредили о праздничных выбросах
Сегодня, 08:29
Хорошие новости. Размер минимальной зарплаты увеличится в Омске с Нового года
Сегодня, 05:22
В омской УФНС второй раз за месяц сменился глава межрайонной инспекции
Сегодня, 03:31
Новый год все ближе, прогноз погоды все страшнее. Омичам обещают ледяное начало года
Сегодня, 07:53
Кокорин уходит. Крупное омское предприятие возглавил профессиональный ликвидатор
Сегодня, 06:30