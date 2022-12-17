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Сила интернета. Омичка пожаловалась в соцсетях на холод в школе

Сегодня, 14:21
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичка пожаловалась в соцсетях на низкие температуры в классе у ребенка

Отопление починят. Омичка пожаловалась в соцсетях на то, что ребенку приходится сидеть на занятиях в верхней одежде.

Сегодня, в сообществе «ЧП Омск» опубликовали жалобу обеспокоенной омички. Она описала, что детям в школе № 61 приходится посещать уроки в куртках из-за низких температур в кабинетах. Даже несмотря на работу электрических обогревателей, температура не поднимается выше +15, как сообщила женщина.

Фото: скриншот ЧП Омск

Пресс-служба администрации Омска отреагировала на сообщение довольно оперативно, омичке всего через несколько часов сообщили, что вопрос взят на контроль в департаменте образования, получено разрешение на увеличение диаметра сопла на системе подачи тепла. Работы обещали провести до 20 декабря.

Позже дополнительно сообщили, что по поручению только вышедшего из больницы мэра, школу включили в план ремонта на 2023 год. В школе обследуют и отремонтируют инженерные системы. Объяснили, что увеличение диаметра сопла — это временные, превентивные меры, чтобы теплее стало уже в ближайшее время.

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#Дарья Зыкова#Общество#Город#Новости#Омск#Сергей шелест#Дети#Жалобы#Соцсети#Отопление#Школа
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