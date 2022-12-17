Сила интернета. Омичка пожаловалась в соцсетях на холод в школе

Позже дополнительно сообщили, что по поручению только вышедшего из больницы мэра, школу включили в план ремонта на 2023 год. В школе обследуют и отремонтируют инженерные системы. Объяснили, что увеличение диаметра сопла — это временные, превентивные меры, чтобы теплее стало уже в ближайшее время.