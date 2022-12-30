По данным министерства труда и социального развития Омской области, с 1 января 2023 году размер минимальной заработной платы увеличится на 6,5%. Стало известно, что стороны социального партнерства уже подписали соответствующее региональное соглашение.



Соглашение было подписано тремя сторонами: губернатором Омской области Александром Бурковым, председателем Федерации омских профсоюзов Сергеем Моисеенко и президентом Союза омского регионального объединения работодателей Владимиром Березовским.



Минимальная заработная плата в организациях, ведущих деятельность на территории Омской области должна будет составлять: