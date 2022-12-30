Хорошие новости. Размер минимальной зарплаты увеличится в Омске с Нового года
Сегодня, 05:22
Фото: 1MI
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Размер минимальной зарплаты увеличится на 6,5% в Омске в 2023 году
В Омской области с 1 января размер минимальной заработной платы увеличится на 6,5%. Соответствующее региональное соглашение уже подписано.
По данным министерства труда и социального развития Омской области, с 1 января 2023 году размер минимальной заработной платы увеличится на 6,5%. Стало известно, что стороны социального партнерства уже подписали соответствующее региональное соглашение.
Соглашение было подписано тремя сторонами: губернатором Омской области Александром Бурковым, председателем Федерации омских профсоюзов Сергеем Моисеенко и президентом Союза омского регионального объединения работодателей Владимиром Березовским.
Минимальная заработная плата в организациях, ведущих деятельность на территории Омской области должна будет составлять:
не менее 18 678 рублей — для работников некоммерческих организаций и организаций, финансируемых из областного и местных бюджетов Омской области, а также работников, участвующих в общественных работах — увеличение на 1 107 рублей.
не менее 18 975 рублей — для работников работодателей реального сектора экономики — увеличение на 1 150 рублей.
Суммы выплат рассчитаны с учетом районного коэффициента. Исключение составляют Федеральные организации. Напомним, что данное региональное соглашение подписывается с 2013 года. Документ обеспечивает минимальные гарантии по заработной плате трудоустроенных омичей.