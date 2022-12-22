Юрист рассказала, в каких случаях может быть снижена зарплата

Однако при этом размер оплаты не может быть меньше средней зарплаты работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному им времени, подчеркнула Астаева. А в случаях, когда работник не выполнил норму по независящим от него причинам, должно быть сохранено не менее двух третей ставки или оклада, также рассчитанных в зависимости от фактически отработанного времени.