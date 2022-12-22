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Юрист рассказала, в каких случаях может быть снижена зарплата

Сегодня, 14:37
Фото: 1MI
Адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева объяснила, при каких условиях работодатель имеет законные основания для выплаты заработка в меньшем размере, нежели это оговорено в трудовом договоре.

В частности, такие санкции могут быть вызваны невыполнением норм труда, неисполнением трудовых обязанностей, прописанных в статье 155 Трудового кодекса России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на агентство «Прайм».

Однако при этом размер оплаты не может быть меньше средней зарплаты работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному им времени, подчеркнула Астаева. А в случаях, когда работник не выполнил норму по независящим от него причинам, должно быть сохранено не менее двух третей ставки или оклада, также рассчитанных в зависимости от фактически отработанного времени.

При этом, по словам юриста, если невыполнение норм труда и неисполнение трудовых обязанностей произошло по вине работника, оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с объемом выполненной работы. Также статья 156 ТК РФ предусматривает уменьшение зарплаты, если продукция оказалась бракованной по вине работника.

#Общество
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