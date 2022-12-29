Жители села в Омской области впервые встретят Новый год с интернетом

Подключение малых населенных пунктов к мобильной связи и интернету 4G проходит в рамках масштабной программы развития сети в Омской области. С начала года работы по строительству и модернизации телеком-оборудования были проведены примерно в 30 локациях в Омском, Павлоградском, Таврическом, Тарском, Калачинском, Одесском и других районах области.