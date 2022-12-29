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Жители села в Омской области впервые встретят Новый год с интернетом

Сегодня, 04:40
Фото: 1MI
МТС запустила базовые станции LTE в селе Хорошки Павлоградского района, где проживает более 1000 человек.

МТС — первый оператор, который обеспечил местных жителей высокоскоростным мобильным интернетом. Теперь сельчане могут общаться с родными по видеосвязи и в мессенджерах, пользоваться онлайн-кинотеатрами, сервисами госуслуг и узнавать последние новости через интернет на скорости до 100 Мбит/с.

«В сельской местности проживает около 25% жителей Омской области, и далеко не все из них сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Мы видим возрастающую потребность доступа в сеть в небольших населенных пунктах, поэтому активно обеспечиваем селян связью высокого качества. Я очень рад, что накануне новогодних праздников мы смогли подключить к интернету село Хорошки, чтобы его жители могли поздравлять близких в мессенджерах, смотреть любимые фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах», — прокомментировал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

Подключение малых населенных пунктов к мобильной связи и интернету 4G проходит в рамках масштабной программы развития сети в Омской области. С начала года работы по строительству и модернизации телеком-оборудования были проведены примерно в 30 локациях в Омском, Павлоградском, Таврическом, Тарском, Калачинском, Одесском и других районах области.

#Омск#Омская область#Общество
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