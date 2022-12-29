В России производителей сахара могут обязать зафиксировать цены

Оксана Лут напомнила о наличии соглашения, в рамках которого рост стоимости сахара ограничен. Это соглашение было подписано Министерством сельского хозяйства, Министерством промышленности и торговли, российскими торговыми сетями и производителями сахара 16 декабря 2020 года — после того, как на увеличение стоимости продуктов первой необходимости обратил внимание президент РФ Владимир Путин.