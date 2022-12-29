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В России производителей сахара могут обязать зафиксировать цены

Сегодня, 07:43
Российские производители сахара получили предупреждение от Министерства сельского хозяйства о возможном введении потолка цен.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Ведомости». Это произойдет, если в I квартале 2023 года оптовая цена сахара составит более 50-53 рубля за 1 кг.

26 декабря в рамках совещания заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут обратила внимание на резкое повышение оптовых цен на сахар. В период с 19 по 26 декабря стоимость продукта увеличилась на 10-15% в разных регионах России.

Генеральный директор компании «Продимекс» Виктор Алексахин, также присутствовавший на совещании, отметил: цены выросли под влиянием снижения курса рубля. Другие участники заседания, представлявшие российские компании-производители, от комментариев воздержались.

Оксана Лут напомнила о наличии соглашения, в рамках которого рост стоимости сахара ограничен. Это соглашение было подписано Министерством сельского хозяйства, Министерством промышленности и торговли, российскими торговыми сетями и производителями сахара 16 декабря 2020 года — после того, как на увеличение стоимости продуктов первой необходимости обратил внимание президент РФ Владимир Путин.

Оксана Лут порекомендовала не повышать цены на сахар, предупредив, что в противном случае придется подписывать новое соглашение о сдерживании роста стоимости.

#Экономика
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