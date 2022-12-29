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Праздничный график работы. Омские МФЦ уйдут на долгий отдых

Сегодня, 11:45
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичи не получат государственных услуг до 8 января

Центры муниципальных и государственных услуг перестанут принимать омичей задолго до боя курантов. Вернутся к работе МФЦ тоже нескоро.

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что офисы МФЦ не будут работать вообще с 1 до 8 января включительно. Последний рабочий день у службы одного окна по всему городу — 30 декабря. 31 декабря останутся дежурить только окна в МФЦ на ул. Масленникова — 58. Принимать будут с 8:30 до 14:00.

9 января отделения многофункциональных центров вернутся к работе. График будет как в 2022 году.

Напомним, что у государственной сети центров в Омске намечается расширение. С 2023 года заработает новый МФЦ в «Кристалле», а также нескольким другим центрам добавят «окошек».

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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Новости#МФЦ#График работы в праздники#Служба одного окна#Мэрия
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