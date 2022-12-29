Праздничный график работы. Омские МФЦ уйдут на долгий отдых

Пресс-служба администрации Омска сообщила, что офисы МФЦ не будут работать вообще с 1 до 8 января включительно. Последний рабочий день у службы одного окна по всему городу — 30 декабря. 31 декабря останутся дежурить только окна в МФЦ на ул. Масленникова — 58. Принимать будут с 8:30 до 14:00.
9 января отделения многофункциональных центров вернутся к работе. График будет как в 2022 году.
Напомним, что у государственной сети центров в Омске намечается расширение. С 2023 года заработает новый МФЦ в «Кристалле», а также нескольким другим центрам добавят «окошек».