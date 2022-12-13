«Скоро на всех экранах страны». Новый офис МФЦ в Омске откроют в досуговом центре

Пресс-служба правительства Омской области сообщила об изменениях в социальном обслуживании омичей. Новый офис МФЦ на 20 приемных окон заработает с 9 января по адресу Мира 19. Принимать граждан будут без выходных.
С нового года расширят и другие офисы. В отделении на Комарова 11/1, где предоставляются услуги бизнесу, офис переедет на 1 этаж, откроется 66 окон вместо 41, как было на 2 этаже.
На Богдана Хмельницкого 283 количество окон приема увеличится вдвое, будет 85 окон вместо 42. больше — 85 вместо 42-ух.
Напомним, что информация об открытии нового офиса многофункционального центра в «Кристалле» появлялась в начале декабря. А летом владелец «Кристалла» сообщал о «приговоре» для кинотеатров. Решение нашлось в сдаче помещений. В киноцентре «Галактика», например, недавно открылся супермаркет.