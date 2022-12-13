Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

«Скоро на всех экранах страны». Новый офис МФЦ в Омске откроют в досуговом центре

Сегодня, 13:13
Фото: Город55

В Омске откроют новое отделение МФЦ в самом сердце Советского округа

9 января отделение социального центра услуг заработает в КДЦ «Кристалл». 20 «окошек» будут работать без выходных.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила об изменениях в социальном обслуживании омичей. Новый офис МФЦ на 20 приемных окон заработает с 9 января по адресу Мира 19. Принимать граждан будут без выходных.

С нового года расширят и другие офисы. В отделении на Комарова 11/1, где предоставляются услуги бизнесу, офис переедет на 1 этаж, откроется 66 окон вместо 41, как было на 2 этаже.

На Богдана Хмельницкого 283 количество окон приема увеличится вдвое, будет 85 окон вместо 42. больше — 85 вместо 42-ух.

Напомним, что информация об открытии нового офиса многофункционального центра в «Кристалле» появлялась в начале декабря. А летом владелец «Кристалла» сообщал о «приговоре» для кинотеатров. Решение нашлось в сдаче помещений. В киноцентре «Галактика», например, недавно открылся супермаркет.

Омские кинотеатры решили перепрофилировать из-за колоссального падения выручки
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Город#Новости#МФЦ#Офис#Кинотеатр
Подпишитесь
Назад к цензурным комитетам: что изменилось в книжной торговле из-за новых законов
Сегодня, 05:53
Судьба деревьев. На омскую комиссию по сносу и обрезке продолжат пускать горожан
Сегодня, 12:15
«СВО не напугала»: уклонистов в Омской области стало меньше
Сегодня, 07:14
Без полетов и еды. Сотрудники омского летного колледжа попали под статью
Сегодня, 11:26
Свалкой с химикатами в поселке под Омском заинтересовались следователи
Сегодня, 12:03
Низкие риски: в «БКС Мир инвестиций» рассказали о преимуществе ПИФов
Сегодня, 05:00