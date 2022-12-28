СК РФ: четверо граждан задержаны в связи с убийством семьи в Макеевке

В Telegram пресс-службы ведомства опубликовали данные о об оперативных мероприятиях, связанных с трагическим происшествием. Ранее по горячим следам оперативники обнаружили автомобиль, на котором перемещались граждане, подозреваемые в совершении преступления. После этого в одной из донецких квартир было произведено задержание четверых человек.
В квартире был обнаружен автомат АК-74 и две гранаты. Об этом информирует Russian.rt.com.
Ранее силовиками были задержаны трое подозреваемых в убийстве семьи в Макеевке.
По словам Владислава Ключарова, главы администрации Макеевки, убийство было совершено с целью грабежа.