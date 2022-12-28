СК РФ: четверо граждан задержаны в связи с убийством семьи в Макеевке

В Telegram пресс-службы ведомства опубликовали данные о об оперативных мероприятиях, связанных с трагическим происшествием. Ранее по горячим следам оперативники обнаружили автомобиль, на котором перемещались граждане, подозреваемые в совершении преступления. После этого в одной из донецких квартир было произведено задержание четверых человек.