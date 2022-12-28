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СК РФ: четверо граждан задержаны в связи с убийством семьи в Макеевке

Сегодня, 06:52
Российский СК сообщил о о том, что в Донецке задержаны четверо граждан, возможно причастных к убийству семьи в Макеевке (ДНР).

В Telegram пресс-службы ведомства опубликовали данные о об оперативных мероприятиях, связанных с трагическим происшествием. Ранее по горячим следам оперативники обнаружили автомобиль, на котором перемещались граждане, подозреваемые в совершении преступления. После этого в одной из донецких квартир было произведено задержание четверых человек.

В квартире был обнаружен автомат АК-74 и две гранаты. Об этом информирует Russian.rt.com.

Ранее силовиками были задержаны трое подозреваемых в убийстве семьи в Макеевке.

По словам Владислава Ключарова, главы администрации Макеевки, убийство было совершено с целью грабежа.

#Ольга Земскова
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