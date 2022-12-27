ОНПЗ провел чемпионат «PRОнефть» для омских школьников

Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» организовал кейс-чемпионат для увлеченных физикой и химией одиннадцатиклассников. В разработке задач для школьников принимали участие эксперты предприятия и сотрудники базовой кафедры «Газпром нефти» ОмГТУ.
Во время турнира старшеклассники узнали об основах нефтепереработки и посоревновались в решении производственных ситуаций на примере Омского НПЗ.
«Кейс-чемпионат — методика, направленная на формирование навыков практического применения знаний, в том числе с учетом возможности будущей профессиональной деятельности в сфере нефтепереработки. Омский НПЗ не первый год проводит это образовательное мероприятие, и каждый раз по итогам мы отмечаем живой интерес к отрасли, к обучению на базовой кафедре «Газпром нефти», — отметил ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский.
Чемпионат «PRОнефть» — часть комплексной программы Омского НПЗ «Газпром нефти» по профориентации молодежи «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», которая работает с 2014 года. Благодаря ей ОНПЗ формирует внешний кадровый резерв для нефтеперерабатывающей отрасли, отмечает гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский.
«Омский НПЗ заинтересован в развитии креативности и навыков командного взаимодействия у талантливой молодежи. Чемпионат „PRОнефть“ разработали эксперты предприятия для решения этих задач», — пояснил руководитель предприятия.
Эксперты программы организуют для школьников различные образовательные практики: профильные интенсивы, интеллектуальные турниры, выездные занятия и профориентационные тренинги, мультидисциплинарные олимпиады и конференции.