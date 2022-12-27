Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

ОНПЗ провел чемпионат «PRОнефть» для омских школьников

Сегодня, 03:23
Фото: Газпромнефть-ОНПЗ
В интеллектуальном турнире приняли участие команды из 15 омских школ.

Омский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» организовал кейс-чемпионат для увлеченных физикой и химией одиннадцатиклассников. В разработке задач для школьников принимали участие эксперты предприятия и сотрудники базовой кафедры «Газпром нефти» ОмГТУ.

Во время турнира старшеклассники узнали об основах нефтепереработки и посоревновались в решении производственных ситуаций на примере Омского НПЗ.

«Кейс-чемпионат — методика, направленная на формирование навыков практического применения знаний, в том числе с учетом возможности будущей профессиональной деятельности в сфере нефтепереработки. Омский НПЗ не первый год проводит это образовательное мероприятие, и каждый раз по итогам мы отмечаем живой интерес к отрасли, к обучению на базовой кафедре «Газпром нефти», — отметил ректор ОмГТУ Дмитрий Маевский.

Чемпионат «PRОнефть» — часть комплексной программы Омского НПЗ «Газпром нефти» по профориентации молодежи «Школа — ссуз/вуз — ОНПЗ», которая работает с 2014 года. Благодаря ей ОНПЗ формирует внешний кадровый резерв для нефтеперерабатывающей отрасли, отмечает гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский.

«Омский НПЗ заинтересован в развитии креативности и навыков командного взаимодействия у талантливой молодежи. Чемпионат „PRОнефть“ разработали эксперты предприятия для решения этих задач», — пояснил руководитель предприятия.

Эксперты программы организуют для школьников различные образовательные практики: профильные интенсивы, интеллектуальные турниры, выездные занятия и профориентационные тренинги, мультидисциплинарные олимпиады и конференции.

#Омск#Омская область#Общество#Олег Белявский
Подпишитесь
BMW X6 из пьяного ДТП оформлено на крупную фармацевтическую компанию «Аналитика-Омск»
Вчера, 16:25
«Откровенная туфта». Адвокат экс-главы омской полиции Быкова оценил уголовное дело
Вчера, 15:30
«Чушки», лом и мазут. О чем спрашивают свидетелей по делу омского депутата Кипервара
Сегодня, 06:23
В Омске возродят сеть магазинов «Омский бекон»
Сегодня, 07:28
От срока не отделаться. Омского «Мимино» окончательно отправили в колонию
Сегодня, 08:54
У «ОМПК» новый матриарх. В омском колледже официально сменился директор
Сегодня, 07:44