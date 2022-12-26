Украина требует лишить номинации «Самый ценный фигурист года» спортсменку из России

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на сайт федерации.
В заявлении украинской федерации отмечается, что она «возмущена номинированием российской фигуристки Анны Щербаковой на премию Международного союза коньков Skating Awards». Заявление направлено комиссией атлетов УФФК под руководством спортсменки Анны Хниченковой в адрес главы Комиссии атлетов ISU Эрику Редфорду. Письмо президенту ISU Ким Чже Йолю направил глава украинской федерации Михаил Макаров. От имени украинских спортсменов, тренеров, официальных лиц и членов УФФК они назвали номинирование из России спортсменки «позорным фактом» и заявили, что требуют ее исключения из списка.
Церемония вручения премии ISU Skating Awards запланирована на 5 февраля 2023 года. Анна Щербакова — единственная спортсменка из России, которая претендует на получение награды.