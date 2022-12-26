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Украина требует лишить номинации «Самый ценный фигурист года» спортсменку из России

Сегодня, 09:39
Фото: piqsels.com
Украинская федерация фигурного катания направила руководству Международного союза конькобежцев (ISU) требование исключить из числа номинантов на награду «Самый ценный фигурист года» российскую спортсменку Анну Щербакову.

Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на сайт федерации.

В заявлении украинской федерации отмечается, что она «возмущена номинированием российской фигуристки Анны Щербаковой на премию Международного союза коньков Skating Awards». Заявление направлено комиссией атлетов УФФК под руководством спортсменки Анны Хниченковой в адрес главы Комиссии атлетов ISU Эрику Редфорду. Письмо президенту ISU Ким Чже Йолю направил глава украинской федерации Михаил Макаров. От имени украинских спортсменов, тренеров, официальных лиц и членов УФФК они назвали номинирование из России спортсменки «позорным фактом» и заявили, что требуют ее исключения из списка.

Церемония вручения премии ISU Skating Awards запланирована на 5 февраля 2023 года. Анна Щербакова — единственная спортсменка из России, которая претендует на получение награды.

#Алина Ибрагимова#Спорт
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