Украина требует лишить номинации «Самый ценный фигурист года» спортсменку из России

В заявлении украинской федерации отмечается, что она «возмущена номинированием российской фигуристки Анны Щербаковой на премию Международного союза коньков Skating Awards». Заявление направлено комиссией атлетов УФФК под руководством спортсменки Анны Хниченковой в адрес главы Комиссии атлетов ISU Эрику Редфорду. Письмо президенту ISU Ким Чже Йолю направил глава украинской федерации Михаил Макаров. От имени украинских спортсменов, тренеров, официальных лиц и членов УФФК они назвали номинирование из России спортсменки «позорным фактом» и заявили, что требуют ее исключения из списка.