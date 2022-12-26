Россия увеличила поставки газа в Европу вопреки санкциям

Как заявил Александр Новак, потребители из Европы не перестают подавать заявки на поставку газа, они поступают регулярно. В настоящее время между сторонами ведется обсуждение вопроса перекачки дополнительного объема топлива через Турцию — это станет возможным после запуска хаба. Также вице-премьер рассказал о переговорах, предмет которых — поставка газа для внутренних рынков Узбекистана, Казахстана, и предупредил о том, что эмбарго на поставку российского топлива в ЕС может быть снято.