Россия увеличила поставки газа в Европу вопреки санкциям

Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и на заявление вице-премьера России Александра Новака. По его словам, спрос на газ в ЕС сохранился, и Россия готова поставлять топливо через Турцию и по газопроводу Ямал-Европа.
По итогам 2002 года объем газа, направленного из России в Европу, может достичь 21 млрд кубометров. Как отметил Новак, в Европе сохраняется дефицит топлива, и РФ готова к дальнейшему сотрудничеству. Вице-премьер подчеркнул, что для поставок можно использовать газопровод Ямал-Европа, который в настоящее время не используется, либо осуществлять перекачку посредством «Турецкого потока» — он функционирует в полном объеме. Через территорию Украины, напомнил Александр Новак, передается только третья часть объема, зафиксированного в контракте — это порядка 42 млн кубометров газа.
Как заявил Александр Новак, потребители из Европы не перестают подавать заявки на поставку газа, они поступают регулярно. В настоящее время между сторонами ведется обсуждение вопроса перекачки дополнительного объема топлива через Турцию — это станет возможным после запуска хаба. Также вице-премьер рассказал о переговорах, предмет которых — поставка газа для внутренних рынков Узбекистана, Казахстана, и предупредил о том, что эмбарго на поставку российского топлива в ЕС может быть снято.