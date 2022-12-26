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Полузащитник «Карабаха» может перейти в «Краснодар»

Сегодня, 09:40
Фото: pxhere.com
Руководство ФК «Краснодар» проводит переговоры с клубом «Карабах» на предмет трансфера атакующего полузащитника Кади Боргеса Малиновски.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на Sport24. Футболист подписал контракт с азербайджанским клубом на срок до 2027 года, однако может перейти в «Краснодар».

Как отмечают аналитики портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет порядка 1,2 млн евро. Накануне сообщалось, что в ФК «Краснодар» может перейти 21-летний футболист Страхиня Эракович, центральный защитник команды «Црвена Звезда».

В этом сезоне он принял участие в 27 матчах и реализовал две результативные передачи. За этого игрока «Краснодар» готов заплатить около 12 млн евро, однако итоговая сумма будет зависеть от темпа и способа выплат. 

#Спорт#Алина Ибрагимова
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