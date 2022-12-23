«Омская линия» добра. Юные омичи нарисовали социальную рекламу

В жюри вошли эксперты в сфере рекламы и связей с общественностью, журналисты, деятели культуры и искусства. Лучшими назвали 38 работ. С разрешения авторов работы напечатают на почтовых открытках и конвертах, первая партия отправится в зону проведения СВО с гуманитарным грузом.