В омской администрации рассказали, какие новогодние мероприятия омичи смогут посетить в ближайшее время.
Уже с 23 декабря жители города смогут почувствовать атмосферу праздника, прокатившись на «ДедМоробусе». Новогодний ретро-автобус отправится в путешествие по всему городу с необычными пассажирами: Дед Морозом, Снегурочкой, Бабой Ягой, Зайцем и Скоморохами. На каждой остановке зрителей ждет интерактивная игровая программа с музыкальным сопровождением.
Также 23 декабря состоится открытие Главной городской елки. Сначала около Омского государственного цирка пройдет новогоднее представление с участием сказочных персонажей, а затем, в 17:00 на главной новогодней уличной сцене будет представлен «Сказ о том, как силы Сибири Новый год спасли.
25 декабря, в сквере имени Дзержинского пройдет театрализованная концертно-игровая программа «Зимние Сибирские забавушки». Омичи смогут принять участие в новогодних массовых акциях и посмотреть на выступление профессиональных и самодеятельных творческих коллективов.
Для тех, кто предпочитает посещать мероприятия в закрытых помещениях, интересные представления тоже найдутся. Так, Новогодняя елка в ДК «Рубин» пройдет 24 декабря, а музыкальный спектакль «Новогодний серпантин» состоится 27 декабря в детской школе искусств № 3.
Помимо этого омичи смогут посетить выставку «Новогодние истории», которая перенесет жителей города в середину прошлого века. Она будет проходить в музее «Искусство Омска» с 1 декабря 2022 года по 30 января 2023.
Если же вы любите спорт, тогда для вас подойдут рождественские катания, которые будут проходить на ледовой арене им. Л. Киселева, в спортивном комплексе «Юность» и на стадионе «Энергия».
Отметим, что встретить Новый год можно будет не только дома. 31 декабря с 23:30 в парке имени 30-летия ВЛКСМ начнется праздничная программа «Когда часы 12 бьют…». Помимо этого, в новогоднюю ночь будут работать катки и комплекс «ГоркиПарк».
Добавим, что будут организованы и онлайн-мероприятия, такие как спецпроект о культуре, истории и традициях зимних праздников «Новый год и Рождество», всероссийская благотворительная акция «Елка желаний», проект с новогодними мультфильмами с синхронным переводом на жестовый язык «Страна доступных мультфильмов», «Сказочная почта Деда Мороза», конкурсы фотографий и конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Новогоднее чудо».
Более подробную карту новогодних мероприятий в Омске можно найти по этой ссылке.