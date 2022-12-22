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Праздничное веселье. Стало известно, какие новогодние мероприятия ждут омичей

Сегодня, 06:00
Фото: 1MI
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Омичам рассказали, какие праздничные мероприятия пройдут на Новый год

В этом году мероприятия пройдут на свежем воздухе, в помещениях и даже онлайн.

В омской администрации рассказали, какие новогодние мероприятия омичи смогут посетить в ближайшее время.

Уже с 23 декабря жители города смогут почувствовать атмосферу праздника, прокатившись на «ДедМоробусе». Новогодний ретро-автобус отправится в путешествие по всему городу с необычными пассажирами: Дед Морозом, Снегурочкой, Бабой Ягой, Зайцем и Скоморохами. На каждой остановке зрителей ждет интерактивная игровая программа с музыкальным сопровождением.

Также 23 декабря состоится открытие Главной городской елки. Сначала около Омского государственного цирка пройдет новогоднее представление с участием сказочных персонажей, а затем, в 17:00 на главной новогодней уличной сцене будет представлен «Сказ о том, как силы Сибири Новый год спасли.

25 декабря, в сквере имени Дзержинского пройдет театрализованная концертно-игровая программа «Зимние Сибирские забавушки». Омичи смогут принять участие в новогодних массовых акциях и посмотреть на выступление профессиональных и самодеятельных творческих коллективов.

Фото: 1MI

Для тех, кто предпочитает посещать мероприятия в закрытых помещениях, интересные представления тоже найдутся. Так, Новогодняя елка в ДК «Рубин» пройдет 24 декабря, а музыкальный спектакль «Новогодний серпантин» состоится 27 декабря в детской школе искусств № 3.

Помимо этого омичи смогут посетить выставку «Новогодние истории», которая перенесет жителей города в середину прошлого века. Она будет проходить в музее «Искусство Омска» с 1 декабря 2022 года по 30 января 2023.

Если же вы любите спорт, тогда для вас подойдут рождественские катания, которые будут проходить на ледовой арене им. Л. Киселева, в спортивном комплексе «Юность» и на стадионе «Энергия».

Отметим, что встретить Новый год можно будет не только дома. 31 декабря с 23:30 в парке имени 30-летия ВЛКСМ начнется праздничная программа «Когда часы 12 бьют…». Помимо этого, в новогоднюю ночь будут работать катки и комплекс «ГоркиПарк».

Добавим, что будут организованы и онлайн-мероприятия, такие как спецпроект о культуре, истории и традициях зимних праздников «Новый год и Рождество», всероссийская благотворительная акция «Елка желаний», проект с новогодними мультфильмами с синхронным переводом на жестовый язык «Страна доступных мультфильмов», «Сказочная почта Деда Мороза», конкурсы фотографий и конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Новогоднее чудо».

Более подробную карту новогодних мероприятий в Омске можно найти по этой ссылке.

Фото: 1MI
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