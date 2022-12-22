Добавим, что будут организованы и онлайн-мероприятия, такие как спецпроект о культуре, истории и традициях зимних праздников «Новый год и Рождество», всероссийская благотворительная акция «Елка желаний», проект с новогодними мультфильмами с синхронным переводом на жестовый язык «Страна доступных мультфильмов», «Сказочная почта Деда Мороза», конкурсы фотографий и конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Новогоднее чудо».