Культурная программа на новогодние каникулы

Это проект Светланы Веретенниковой о театре во всех его проявлениях. Героями программы становятся не только актёры, но и роли, и спектакли, и сюжеты, и события. Например, один из выпусков был посвящен смерти спектакля, его уходу со сцены, а другой — рождению постановки. Не уместилась в один выпуск тема «Достоевский и театр». Программа вышла «двухсерийной».