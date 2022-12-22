Культурная программа на новогодние каникулы

Неоднократный финалист российской национальной премии «ТЭФИ», проект «Плэй» — вашему телевизионному вниманию на протяжении всего праздничного периода.
Три года назад на 12 канале появилась неординарная и загадочная программа «Плэй».
Это проект Светланы Веретенниковой о театре во всех его проявлениях. Героями программы становятся не только актёры, но и роли, и спектакли, и сюжеты, и события. Например, один из выпусков был посвящен смерти спектакля, его уходу со сцены, а другой — рождению постановки. Не уместилась в один выпуск тема «Достоевский и театр». Программа вышла «двухсерийной».
Интересные исследования в области театра были проведены в самый тяжкий и беспросветный для всего театрального мира период — в пандемию. Результаты этих исследований представлены в выпуске о необычных форматах и формах, трансформациях и направлениях, которые пришлось принимать театру, чтобы выжить.
Вот несколько отзывов о проекте «Плэй», которые зрители оставили после просмотра.
«Программа «Плэй» заслуживает показа на федеральном ТВ. Особенно хочется отметить высокое качество операторской работы и монтажа.»
«Плэй, пожалуй, лучшая просветительская программа о театре. Сама передача — произведение искусства. Чудесная, познавательная передача! Достоевский — мой любимый писатель. О Достоевском люблю ВСЁ. Спасибо за прекрасный вечер. Многие передачи смотрю по 2–3 раза.»
«У меня теперь есть мечта — узнать полную историю о человеке-ловце и, пожалуй, сбегаю в кондитерскую за ромовой бабой.»
Последний отклик понятен только тем, кто посмотрел «сказочный» выпуск «Плэя», поэтому этот отзыв можно рассматривать как приглашение к семейному просмотру всех выпусков в эфире или на сайте 12 канала
В 2023 году Светлана Веретенникова готовит новые выпуски, в том числе о спектакле про омского поэта Аркадия Кутилова. Таким образом, в давнем споре о том, что победит — телевидение или театр — победила дружба театра и ТВ, и программа «Плэй» — прямое тому подтверждение.
Фото: 12 канал