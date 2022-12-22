«Газпромнефть — Каталитические системы» признали лучшим работодателем региона

В Омской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Первое место в в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» заняла «Газпромнефть — Каталитические системы».
«Мы формируем команду высококвалифицированных экспертов и поддерживаем профессиональное развитие сотрудников. Организуем обучение для своих работников на базе крупнейших научных центров и высших учебных заведений, а также на базе корпоративного университета „Газпром нефти“. Развитие коллектива — это развитие всего проекта в целом», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — Каталитические системы» Александр Чембулаев.
Высокотехнологичное предприятие занимается разработкой и выпуском катализаторов для бензина и дизельного топлива. В новом 2023 году в Омске будет запущена первая линия строящегося катализаторного завода «Газпром нефти». С учетом имеющихся и будущих мощностей, предприятие способно полностью заместить импортные аналоги, а также экспортировать продукцию.
Для молодежи работа здесь — это возможность попробовать свои силы в новой перспективной отрасли, на современном оборудовании, аналогов которому нет в России. При этом при наборе сотрудников приоритет отдается выпускникам омских вузов. Среди них и начальник центра испытания катализаторов Илья Уманский.
«Молодым специалистам очень важно сразу после окончания вуза устроиться на интересную перспективную работу. Именно наша организация, наш центр дает такой шанс. Потому что работа связана как с разработками, так и с внедрением опытных партий катализаторов», — рассказывает специалист.
Победители регионального этапа конкурса будут представлять Омскую область на всероссийском уровне. Пакет документов для участия направлен в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, сообщается на сайте облправительства.