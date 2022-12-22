«Газпромнефть — Каталитические системы» признали лучшим работодателем региона

Для молодежи работа здесь — это возможность попробовать свои силы в новой перспективной отрасли, на современном оборудовании, аналогов которому нет в России. При этом при наборе сотрудников приоритет отдается выпускникам омских вузов. Среди них и начальник центра испытания катализаторов Илья Уманский.