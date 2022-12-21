В Антарктиду на яхте с 12 каналом

Телевизионное путешествие, конечно. В эфире можно посмотреть полуторачасовой документальный фильм об экспедиции легендарной яхты «Сибирь» в 2019 году. Экипаж яхты во главе с капитаном Сергеем Щербаковым посвятил морской поход 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями. Суровая Балтика, мощный Русский Север, опасный и коварный пролив Дрейка.
В путь отправились закалённые и опытные моряки (спойлер — не только), оснащенные не только необходимым техническим оборудованием, но и видеокамерами. Во время путешествия капитан, как и полагается, вёл дневник, а команда — видеосъёмку.
По возвращении домой мореплаватели обратились к телевизионщикам с просьбой смонтировать фильм. Он был создан и представлен зрителям 28 января 2021 года. Мы побеседовали с авторами фильма и расспросили сухопутных жителей о том, как создавался док и почему его нужно обязательно посмотреть.
На вопросы ответили: автор и редактор проекта Елизавета Силявина (ЕС), режиссер Наиль Насретдинов (НН), видеоинженер Евгений Бондарчук (ЕБ).
Что вы знали о яхте «Сибирь» и об Антарктиде до того, как начали работать над этим фильмом?
ЕС: Общие сведения уровня «в Антарктиде льдины». Южный полюс, там пингвины и метеостанции полярников. Я была знакома с капитаном «Сибири», но даже не подозревала, насколько крутая и легендарная яхта, какая у неё удивительная биография.
НН: Я знал, что существует яхта «Сибирь», что команда покоряла моря и океаны.
ЕБ: Об Антарктиде знал, что там пингвины и снег.
Вы не участвовали в экспедиции. Во время работы над фильмом вам захотелось отправиться в путь с этой командой?
ЕС: Так далеко и надолго нет. Да меня бы и не взяли, наверное. Я сухопутный урбанист. До Салехарда могла бы добраться по воде. Кстати, в Антарктиду, оказывается, можно отправиться в тур на лайнере или на паруснике. Правда, это дорогущее удовольствие, но вполне себе осуществимое. Один из наших героев рассказывал, как его сразила морская болезнь и он не смог продолжить экспедицию.
НН: До Салехарда бы сходил. Матросом. Скорее, юнгой.
ЕБ: В путешествие отправился бы прямо сейчас с несколькими бочками рому.
Какой из процессов производства оказался наиболее сложным и почему?
ЕС: Первое интервью мы писали с капитаном. Я готовилась. Моей настольной книгой и спутницей стала «Под парусами «Сибири». На рабочем столе — карты Антарктиды и окрестностей. Десятки сложных названий неведомых портов и городов. Разговор с капитаном длился часов шесть. Плюс обстоятельные рассказы членов команды. Всё это многочасовье нужно было расшифровать и собрать в логичную структуру фильма. Это сложно. Но зато один из самых любимых моментов для меня — знакомство с яхтой, мне посчастливилось погладить её белужьи бока и лично выразить восхищение.
НН: Самым сложным было разобраться в видео, которое предоставила команда: где какой порт, где какая страна, где какое море. Постоянно приходилось сверяться с данными из интернета. Участники экспедиции снимали 15 месяцев. Нам нужно было уложить материал максимум в полтора часа.
ЕБ: Фильм, на мой взгляд, получился даже лучше, чем я думал, его можно смотреть. Думал, что будет провал по видеоряду, когда узнал что в команде не было профессиональных операторов. А оказалось, что моряки неплохо справились со съемкой. Одна проблема при монтаже фильма: уж слишком было мало времени на продакшн.
Как по-вашему, зачем люди совершают такие сложные и опасные путешествия?
ЕС: Я думаю, что люди стремятся вверх, вдаль, ввысь и вглубь на поиски самих себя. Но в данном случае у команды была вполне понятная миссия, даже несколько. Об этом рассказывается в фильме.
НН: Я думаю, без таких людей скучно было бы жить. Должны быть такие «сумасшедшие», которые проделывают такие штуки.
ЕБ: Эта вся история показывает одно: при желании ты можешь сделать что угодно, главное этого захотеть. Вот он (капитан Сергей Щербаков) хотел дойти туда и обратно — и сделал (ну, почти сделал). Красавчик. Всем бы таких целей и желаний в жизни!
Кому вы рекомендуете смотреть этот фильм?
ЕС: Если вы хотите узнать больше об Антарктиде и примериться к маршруту, если вам не хватает духу и решимости для осуществления какой-то заветной мечты, если вы хотите узнать, что из себя представляют мощные, красивые и решительные мужчины.
НН: Рекомендую смотреть тем, кто мечтает путешествовать, и романтикам.
ЕБ: Всем зрителям 12 канала.
Напомним, что документальный фильм «Открытие Антарктиды «Сибирью» 12 канал покажет в эфире во время новогодних каникул.
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Фото: 12 канал