В Антарктиду на яхте с 12 каналом

ЕС: Я думаю, что люди стремятся вверх, вдаль, ввысь и вглубь на поиски самих себя. Но в данном случае у команды была вполне понятная миссия, даже несколько. Об этом рассказывается в фильме.

НН: Я думаю, без таких людей скучно было бы жить. Должны быть такие «сумасшедшие», которые проделывают такие штуки.

ЕБ: Эта вся история показывает одно: при желании ты можешь сделать что угодно, главное этого захотеть. Вот он (капитан Сергей Щербаков) хотел дойти туда и обратно — и сделал (ну, почти сделал). Красавчик. Всем бы таких целей и желаний в жизни!