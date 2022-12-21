От «почему небо голубое» до «как устроена земля!»

Чаще всего малышей интересовала тема связанная с животным миром.
На втором месте — все что связанно с нашим организмом.
— Мне всегда было интересно, для чего нам нужен пупок? Мама предложила задать вопрос Умникусу, и я получил ответ. Теперь все понятно, — рассказал наш зритель Саша, 4 года.
О том как устроена земля, почему светятся звезды и что такое луна, дети тоже задавали вопрос, а мы отвечали опираясь на мнение ученых.
«Для нас очень важно, чтобы 12 канал было интересно смотреть абсолютно всем зрителям. Мы стараемся быть востребованными для каждого. Наш «Большой вопрос» для самых маленьких зрителей. Но я точно знаю, что его смотрят и взрослые! Вот это, я считаю, успех! Я и сама, признаться, часто узнаю много полезного из нашей программы. Советую и вам не пропускать выпуски «Большого вопроса», — отметила Ольга Колесник, заместитель директора по спецпроектам.
В новом году мы продолжим свою нелегкую миссию — давать ответы на главные «почему».
Ну а перед Новым годом, 29 декабря, ребят ждет очередной выпуск программы! В ней будет вопрос о главном волшебнике. Смотрите и узнавайте новое.
Пока Умникус и Наталья Фаткина готовят ответ, мы предлагаем вам викторину, которую можно провести в канун Нового года для своего ребенка. С Наступающим!
Все выпуски проекта доступны по ссылке —
Фото: 12 канал