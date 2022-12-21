От «почему небо голубое» до «как устроена земля!»

«Для нас очень важно, чтобы 12 канал было интересно смотреть абсолютно всем зрителям. Мы стараемся быть востребованными для каждого. Наш «Большой вопрос» для самых маленьких зрителей. Но я точно знаю, что его смотрят и взрослые! Вот это, я считаю, успех! Я и сама, признаться, часто узнаю много полезного из нашей программы. Советую и вам не пропускать выпуски «Большого вопроса», — отметила Ольга Колесник, заместитель директора по спецпроектам.