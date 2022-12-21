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От «почему небо голубое» до «как устроена земля!»

Сегодня, 11:12
Фото: 12 канал
В детской научно-развлекательной программе «Большой вопрос» 12 канала за этот год были даны ответы на самые разнообразные детские «почему».

Чаще всего малышей интересовала тема связанная с животным миром.

На втором месте — все что связанно с нашим организмом.

 — Мне всегда было интересно, для чего нам нужен пупок? Мама предложила задать вопрос Умникусу, и я получил ответ. Теперь все понятно, — рассказал наш зритель Саша, 4 года.

О том как устроена земля, почему светятся звезды и что такое луна, дети тоже задавали вопрос, а мы отвечали опираясь на мнение ученых.

«Для нас очень важно, чтобы 12 канал было интересно смотреть абсолютно всем зрителям. Мы стараемся быть востребованными для каждого. Наш «Большой вопрос» для самых маленьких зрителей. Но я точно знаю, что его смотрят и взрослые! Вот это, я считаю, успех! Я и сама, признаться, часто узнаю много полезного из нашей программы. Советую и вам не пропускать выпуски «Большого вопроса», — отметила Ольга Колесник, заместитель директора по спецпроектам.

В новом году мы продолжим свою нелегкую миссию — давать ответы на главные «почему».

Ну а перед Новым годом, 29 декабря, ребят ждет очередной выпуск программы! В ней будет вопрос о главном волшебнике. Смотрите и узнавайте новое.

Пока Умникус и Наталья Фаткина готовят ответ, мы предлагаем вам викторину, которую можно провести в канун Нового года для своего ребенка. С Наступающим!

  • Подарков у Деда Мороза много, а в чём он их носит? (В мешке)
  • Кто напарник Деда Мороза? (Снегурочка)
  • Очень часто Деда Мороза в рассказах называют иначе: как? (Морозко)
  • Куда ходят родители, чтобы купить настоящую, красивую, пышную ёлку? (на елочном базаре)
  • Каждый год этого большого белого друга можно встретить в любом дворе? (снеговика)
  • Что надевают на голову снеговику вместо шапки? (ведро)
  • Что использует Дед Мороз в качестве автомобиля? (тройку лошадей)
  • И взрослые, и молодые любят вокруг ёлки что делать? (водят хоровод)
  • Засыпая в Новогоднюю ночь каждый ребёнок больше всего ждёт… (подарков)
  • Самый яркий и любимый праздник зимой у людей? (Новый год)
  • С крыши капает, на лоб падает? (сосулька)
  • Лучший друг Деда Мороза и Снегурочки? (снеговик)
  • Что в Новогоднюю ночь повсюду взрывается ярким разными красками? (фейерверк)
  • Куда Дед Мороз прячет подарки для малышей и родителей? (под ёлку)
  • Какой город-родина нашего отечественного Деда Мороза? (Великий Устюг)
  • Почему именно на 3 лошадях ездит Дед Мороз, с чем они ассоциируются? (названия зимних месяцев)
  • Если наш Дед Мороз катается на лошадях, то на чём — Санта Клаус? (олени)
  • Самая известная и популярная новогодняя песня, которую знает каждый? (В лесу родилась елочка…)

Все выпуски проекта доступны по ссылке — https://12-kanal.ru/program/bolshoy-vopros/

Фото: 12 канал

#Общество#Омск#Омская область
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