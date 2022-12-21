Народного героя в номинации «Инновация» после победы в премии стали узнавать на улице

Иван Александрович зарегистрировал патент на изобретение способа восстановления функции мочевого пузыря пациентов, перенёсших хирургическое удаление простаты в связи с онкологией. Благодаря новой методике, пациенты обрели шанс на полноценную жизнь. Хирург подчёркивает, что времени на оформление патента уходит много — иногда несколько лет, но это необходимость для развития медицины.