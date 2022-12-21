Народного героя в номинации «Инновация» после победы в премии стали узнавать на улице

Иван Александрович Сихвардт — врач-онколог урологического отделения Клинического онкологического диспансера.
Иван Сихвардт выполняет сложнейшие операции, относящиеся к числу высокотехнологичных. Наряду с практической врачебной деятельностью он активно занимается научными разработками, направленными на совершенствование лечения больных с онкологией, и ведёт активную исследовательскую деятельность.
На вопрос ведущей Натальи Змаги о том, какой он видит будущее медицины, Иван Сихвардт приводит примеры из собственной практики:
«Если взять то время, когда я только пришёл работать в онкодиспансер, мы вообще почти не делали высокотехнологичные операции. А сегодня порядка 75–80 процентов мы выполняем малоинвазивным способом — через проколы. Десять лет назад сложно было представить такие объемы операций. Сегодня многие виды операций ушли в историю. Нам приходится шагать в ногу со временем».
Иван Александрович зарегистрировал патент на изобретение способа восстановления функции мочевого пузыря пациентов, перенёсших хирургическое удаление простаты в связи с онкологией. Благодаря новой методике, пациенты обрели шанс на полноценную жизнь. Хирург подчёркивает, что времени на оформление патента уходит много — иногда несколько лет, но это необходимость для развития медицины.
«Это занимает достаточное количество времени и в силу нашей занятости приходится уделять этому большое внимание. Свои мысли нужно изложить сначала на бумаге, нарисовать, понять самому и потом донести так, чтобы было понятно сообществу докторов. Акт внедрения новой методики — всегда долгий процесс», — делится Иван Сихвардт, врач-онколог урологического отделения Клинического онкологического диспансера.
Об участии в региональном конкурсе «Народный герой» хирург вспоминает с теплотой. Когда ему предложили подать заявку, был приятно удивлён, что в Омске есть такой проект.
«Я раньше не знал, что есть такой проект. Когда мы начали в этом участвовать, я понял, что это очень солидное, доброе мероприятие. Для Максима Концедалова и его команды — это огромный труд. Успехов им, чтобы этот проект развивался и дальше», — поделился Иван Сихвардт, победитель региональной премии «Народный герой» в номинации «Инновация».
Врач признался на интервью, что поскольку церемонию вручения премии показывали в прямом эфире на 12 канале, сразу после его награждения «телефон стал разрываться». Звонили знакомые, друзья, пациенты, отправляли сообщения с поздравлениями. Но первыми, кто разделили с ним радость победы были родные люди.
«Была возможность пригласить с собой группу поддержки. Для родителей это был трогательный момент. Отец говорил мне, что мной гордится. Теперь меня больше стали узнавать люди, даже не то что пациенты. Даже идёшь где-то в торговом центре и так смотрят прохожие, что где-то они меня видели», — говорит Иван Сихвардт, победитель региональной премии «Народный герой» в номинации «Инновация».
Прогуляться по телевизионной аллее славы народных героев зрители могут каждый четверг.
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Фото: 12 канал