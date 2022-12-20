Один в поле воин: омич заставил ТГК-11 перейти на удобный график, его за это уволили

Сотрудника отстранили от работы, назначив пересдачу через три дня. Он добился, чтобы ему дали больше времени на подготовку. Но ему дали список из 33 дополнительных вопросов, которые надо было выучить и которые не имели прямого отношения к его работе. По словам Михаила, по общему настрою руководства он понял, что его «завалят» и во второй раз. А по правилам работы с персоналом при повторной несдаче экзамена сотрудника имеют право уволить по решению руководства — с записью в трудовой книжке о несоответствии занимаемой должности. Чтобы этого не допустить, он уволился сам.