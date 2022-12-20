Один в поле воин: омич заставил ТГК-11 перейти на удобный график, его за это уволили

Предыстория
Суть в том, что несколько лет назад оперативных сотрудников — тех, кто работает в котельных, — перевели на новый график работы. Произошло это после ЧП 2017 года, когда водитель грузовика заснул за рулем и врезался в КамАЗ. Выяснилось, что это случилось из-за перегрузок на работе.
Была широкая огласка, и все вспомнили о постановлении, принятом в далеком 2003 году. Оно предписывало давать больше времени на отдых для сотрудников опасных производств. В ТГК-11 стали работать по новой схеме: смена — двое суток отдыха. Но, как иногда бывает, забота о благе превратилась в формальность и мучение для всех.
«По старому графику мы сходили сразу в две ночных смены и шесть дней живем как нормальные люди — днем бодрствуем, ночью спим, — рассказывал нам тогда один из сотрудников ТГК-11, который и стал инициатором идеи возврата к прежнему, удобному для всех графику. — По новому постоянно чередовались ночные и дневные смены. Сбились биологические часы, люди не успевали полноценно отдохнуть и работали фактически без выходных. Времени на семью и досуг не оставалось. Успевали только отоспаться и снова шли на смену».
Работники подсчитали: за каждый восьмидневный цикл терялся один выходной, а за год — сразу 48. Это им никто не оплачивал.
До недавнего времени постановление 2003 года было законом, поэтому никто из сотрудников и не требовал от руководства ТГК-11 возврата к прежнему графику. Но в 2020-м оно стало рекомендацией. Выбор оставляли за представителями самого предприятия.
Большинство из опрошенных оперативных сотрудников высказалось за переход на прежний график, по которому до нововведений работали 29 лет. Однако руководство профсоюза не поддержало коллектив, интересы которого, по идее, должно представлять.
Михаил с коллегами подсчитали: за 10 лет они выплатили этой организации по 50 тысяч рублей взносов. Умножаем на 300 сотрудников, получается 15 млн рублей. Но когда герой материала начал интересоваться, за что именно отдали такую немаленькую сумму, его «сослали» на стажировку за 2.5 тысячи км от Омска — в город Гусиноозерск.
«Но я смог достучаться до Генпрокуратуры РФ. И, судя по всему, после проверки руководство ТГК-11 все-таки приняло решение вернуться к удобному графику, — рассказывает Михаил Городу55. — Я уже видел утвержденное расписание на следующий год. Конечно, рад за коллег. Рад, что добился справедливости, но сам этим воспользоваться уже не смогу. Меня вынудили уволиться».
«Не дали времени на подготовку к экзамену»
По словам Михаила, после того как он вернулся со стажировки, ему должны были предоставить 15 дней для написания отчета. Но вместо этого его сразу же поставили работать посменно, уже в качестве оперативного персонала.
«Спрашиваю у директора, почему мне не дали время на отчет. Он отвечает: „Будешь совмещать“. Как это возможно: топить котел и писать? У нас там даже компьютера нет. Он уже начал издеваться: „Пиши от руки“. А там все серьезно — надо составлять таблицы, подписывать, согласовывать. Я не имею права заниматься посторонней работой, когда обслуживаю котельное оборудование и слежу за параметрами. Это противоречит всем требованиям техники безопасности и всем производственным инструкциям», — рассказывает наш собеседник.
В итоге Михаилу все-таки изменили график со сменного на пятидневную рабочую неделю, чтобы он смог написать отчет о командировке. Параллельно с этим ему пришлось сдавать экзамен. Это ежегодное испытание, без которого сотрудник не может получить доступ на производство. Последние четыре раза Михаил сдавал его на «хорошо». С таким же экзаменом он успешно справился во время стажировки на Гусиноозерской ГРЭС. А в Омске начались сложности.
«Я вытянул тот же самый билет, что и в прошлом году, поэтому был уверен в ответе. Потом начались дополнительные вопросы. Их попросил задать мне директор, хотя по уставу он не должен присутствовать на цеховом экзамене. Мне не дали времени для подготовки, это было в виде диалога. Еще минут 20 отвечаю на эти вопросы. К тому времени остался только один член комиссии. Председатель комиссии говорит ему: «Я считаю, что экзамен сдан». Тот кивнул. Дал мне подписать пустой протокол — без оценки, но с подписями всех членов комиссии. Он меня убедил, что я сдал экзамен. Я расписываюсь в протоколе, он уходит. Через 15 минут председатель экзаменационной комиссии говорит: «Директор считает, что ты экзамен не сдал. Ты у нас революционер со своим графиком и вообще постоянно чем-то недоволен. Все понимаю, я считаю, что ты сдал, но мне до пенсии осталось два года доработать».
«Уволился сам, чтобы не было записи о несоответствии должности»
Сотрудника отстранили от работы, назначив пересдачу через три дня. Он добился, чтобы ему дали больше времени на подготовку. Но ему дали список из 33 дополнительных вопросов, которые надо было выучить и которые не имели прямого отношения к его работе. По словам Михаила, по общему настрою руководства он понял, что его «завалят» и во второй раз. А по правилам работы с персоналом при повторной несдаче экзамена сотрудника имеют право уволить по решению руководства — с записью в трудовой книжке о несоответствии занимаемой должности. Чтобы этого не допустить, он уволился сам.
Сейчас нашел новую работу, но значительно потерял в зарплате. На вредном производстве Михаил проработал 10 лет. До так называемой «горячей сетки», чтобы выйти на пенсию раньше, ему не хватило всего 4 лет стажа.
«Вероятно, после обращения прокуратуры провели опрос всего персонала, — рассказывает Михаил. — В анкете, конечно, давили на то, что существующий график хороший, что мы должны быть лояльны. В вопросах между строк читалось: если вы голосуете за старый график, к вам может быть другое отношение. Но оперативный персонал не испугался. В итоге 65% проголосовали за возврат к старому графику, 20% воздержалось и только 15% высказалось за новый график. И вот на основании этого голосования с 1 января 2023 года график меняют на старый на всех трех — ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5».
Михаил считает, что его вынудили написать заявление в отместку за то, что он все-таки добился своего. Он попытался доказать это через областную Государственную инспекцию труда. Но недавно оттуда пришел ответ, что никаких нарушений не выявлено, а индивидуальные трудовые споры рассматриваются в суде, и посоветовали обратиться туда.
«Я бы хотел обратиться к депутату Госдумы Оксане Фадиной, чтобы на законодательном уровне решили вопрос с графиками, — говорит Михаил. — Не хочется, чтобы такое постановление опять ввели в дело. Кроме того отмечу, что из-за пробелов в законодательстве профсоюз ТГК-11 отработал ужасно, наплевав на мнение и на права персонала и приняв этим летом сторону работодателя. Его надо реформировать».
Ответ гендиректора ТГК-11 Владислава Полочанского на запрос Города55:
«В июне 2022 года была проведена внеочередная конференция первичной профсоюзной организации АО «Тепловая генерирующая компания № 11». На конференции по инициативе первичной профсоюзной организации состоялось рассмотрение графиков сменности сотрудников. По итогам конференции делегатами принято решение о сохранении действующего графика сменности.
Придерживаясь принципов социальной ответственности, эффективного взаимодействия с персоналом, заслушав мнения делегатов по указанному вопросу, работодатель в лице генерального директора АО «ТГК-11» принял решение о внесении изменений в локальные нормативные акты Общества в части изменения графика сменности. Данные изменения нашли отражение в новом коллективном договоре, заключенном на три года, и вступят в силу с 1 января 2023 года».
Ранее в ответах на запросы Города55 руководство ТГК-11 писало, что график не меняется, чтобы соблюсти интересы работников. А председатель станционного профсоюза ТЭЦ-3 Александр Милов в разговоре с Городом55 признался: на самом деле 90% сотрудников выступили за смену графика, но профсоюз их не поддержал, потому что его члены также работают на предприятии и зависят от руководства.
Сейчас Михаилу, по сути, одному удалось добиться справедливости для коллег и заставить руководство перевести всех оперативных работников на удобный график. Правда, сам он уже не сможет воспользоваться плодами своего труда.