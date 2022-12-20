МегаФон обеспечил высокоскоростным интернетом еще семь сел в Омской области

«Развитие услуг мобильной связи в малых и удаленных населенных пунктах имеет особую социальную значимость с точки зрения устранения цифрового неравенства в регионе. Мы понимаем, насколько важно предоставлять качественную голосовую связь и быстрый мобильный интернет всем жителям региона без исключения, и МегаФон вкладывает в это большие ресурсы. Благодаря проведенным работам мы увеличили скорость, стабильность и качество мобильного интернета сразу в шести селах региона. Теперь их жители, так же как и горожане, могут пользоваться всеми возможностями современной сотовой сети», — комментирует Игорь Беззубкин, директор МегаФона в Омской области.