МегаФон обеспечил высокоскоростным интернетом еще семь сел в Омской области

Населенный пункт расположен в Москаленском районе и находится в 120 км от Омска. Оператор установил в Добром Поле оборудование связи четвертого поколения, мощности которого достаточно, чтобы охватить и прилегающие территории — с. Грязновка, Екатериновка, Родная Долина, Алексеевка, Шевченко, Инсарка. Ранее здесь была доступна только голосовая связь. Теперь сельчане получили мобильный интернет 4G со средней скоростью 20 Мбит/c. Кроме этого, расширилась зона покрытия сети и выросла надежность соединения.
Благодаря этому свыше 450 жителей Доброго Поля теперь в полной мере используют цифровые возможности своих гаджетов: общаются с родными и близкими в мессенджерах, запускают прямые эфиры в социальных сетях, смотрят фильмы в интернет-кинотеатрах в высоком разрешении, слушают музыку онлайн. Также им стали доступны цифровые звонки по технологии VoLTE для кристально чистого звука и мгновенного соединения.
«Развитие услуг мобильной связи в малых и удаленных населенных пунктах имеет особую социальную значимость с точки зрения устранения цифрового неравенства в регионе. Мы понимаем, насколько важно предоставлять качественную голосовую связь и быстрый мобильный интернет всем жителям региона без исключения, и МегаФон вкладывает в это большие ресурсы. Благодаря проведенным работам мы увеличили скорость, стабильность и качество мобильного интернета сразу в шести селах региона. Теперь их жители, так же как и горожане, могут пользоваться всеми возможностями современной сотовой сети», — комментирует Игорь Беззубкин, директор МегаФона в Омской области.
МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.