50-летний омич украл вещи своего коллеги по предприятию и ушел в них домой

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию обратился 23-летний омич, у которого украли вещи.
Молодой человек рассказал, что работает оператором на предприятии по изготовлению полуфабрикатов. В свою смену он переоделся в раздевалке и отправился изготавливать пельмени. После рабочего дня омич стал собираться домой и заметил, что из шкафчика пропали все вещи: куртка, шапка, перчатки и кроссовки. Сумма причиненного ущерба составила 13 тыс рублей.
Полицейские опросили работников предприятия, посмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что в украденных у молодого омича с территории ушел 50-летний мужчина, ранее уже судимый за кражи и хранение наркотиков.
В ходе допроса выяснилось, что мужчина год назад освободился из тюрьмы и встал на учет в Центре занятости населения. Там ему предложили должность разнорабочего. Придя на работу он заметил, что один из шкафчиков в раздевалке открыт, тогда он переоделся в чужие вещи и ушел.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Омичу грозит до пяти лет лишения свободы. Помимо этого, куртку и кроссовки полицейские изъяли, а шапку и перчатки мужчина выбросил.