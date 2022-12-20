50-летний омич украл вещи своего коллеги по предприятию и ушел в них домой

В ходе допроса выяснилось, что мужчина год назад освободился из тюрьмы и встал на учет в Центре занятости населения. Там ему предложили должность разнорабочего. Придя на работу он заметил, что один из шкафчиков в раздевалке открыт, тогда он переоделся в чужие вещи и ушел.