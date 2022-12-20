12 канал устроил пельменный переполох! Да! Да! И все это случилось в «Технологично»!

— На новый год да и вообще на праздники всей семьей пельмени делаем. Ну, а как по другому? Это самое сытное, вкусное и любимое блюдо. Раньше маленькие были, смотрели, как бабушки делают, а теперь сами вот с внуками по 100 штук делаем, — рассказала коми-пермячка Вера Дмитриева.