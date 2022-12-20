12 канал устроил пельменный переполох! Да! Да! И все это случилось в «Технологично»!

Мы выяснили когда появилось это блюдо, в чем заключается его польза и узнали до чего дошел прогресс в производстве пельмешек сегодня.
За право называться родиной пельменей спорят русские, китайцы и даже… греки! Но как говорят ученые, у пельмешек все же китайские корни. Там они уже более 2000 лет и называются цзяо-цзы. Готовят их на разные праздники. К новому году начиняют китайской капустой (символ богатства) или зеленым луком (символ вечного благополучия).
Проделав длинный путь, в 15 веке пельмени очутились на столах уральских и сибирских жителей.
Называть их стали «пельнянь». Попали они туда благодаря народам, населявшим Предуралье: удмуртам и коми-пермякам.
Чтобы узнать как делали пельмени раньше мы нашли настоящий коми-пермяков! Живут они в 150 км от Омска в оконешниковском районе.
Все также ценят традиции и лепят пельмешки.
— На новый год да и вообще на праздники всей семьей пельмени делаем. Ну, а как по другому? Это самое сытное, вкусное и любимое блюдо. Раньше маленькие были, смотрели, как бабушки делают, а теперь сами вот с внуками по 100 штук делаем, — рассказала коми-пермячка Вера Дмитриева.
Чтобы оценить технологический прогресс, после ручной лепки мы отправились на крупное омское предприятие где в смену выпускают 2,5 тонны пельменей. Производство здесь практически полностью автоматизированно.
И напоследок заглянули в один из омских ресторанов, чтобы узнать интересный рецепт с пельменями к новому году. Делимся с вами!
Понадобиться:
Приготовление:
Отвариваем пельмени
Готовим соус: