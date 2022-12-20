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12 канал устроил пельменный переполох! Да! Да! И все это случилось в «Технологично»!

Сегодня, 06:40
Фото: 12 канал
Новый выпуск самой технологичной программы на омском телевидении сегодня будет посвящен пельменям!

Мы выяснили когда появилось это блюдо, в чем заключается его польза и узнали до чего дошел прогресс в производстве пельмешек сегодня.

Фото: 12 канал

За право называться родиной пельменей спорят русские, китайцы и даже… греки! Но как говорят ученые, у пельмешек все же китайские корни. Там они уже более 2000 лет и называются цзяо-цзы. Готовят их на разные праздники. К новому году начиняют китайской капустой (символ богатства) или зеленым луком (символ вечного благополучия).

Проделав длинный путь, в 15 веке пельмени очутились на столах уральских и сибирских жителей.

Фото: 12 канал

Называть их стали «пельнянь». Попали они туда благодаря народам, населявшим Предуралье: удмуртам и коми-пермякам.

Чтобы узнать как делали пельмени раньше мы нашли настоящий коми-пермяков! Живут они в 150 км от Омска в оконешниковском районе.

Фото: 12 канал

Все также ценят традиции и лепят пельмешки.

 — На новый год да и вообще на праздники всей семьей пельмени делаем. Ну, а как по другому? Это самое сытное, вкусное и любимое блюдо. Раньше маленькие были, смотрели, как бабушки делают, а теперь сами вот с внуками по 100 штук делаем, — рассказала коми-пермячка Вера Дмитриева.

Чтобы оценить технологический прогресс, после ручной лепки мы отправились на крупное омское предприятие где в смену выпускают 2,5 тонны пельменей. Производство здесь практически полностью автоматизированно.

 

И напоследок заглянули в один из омских ресторанов, чтобы узнать интересный рецепт с пельменями к новому году. Делимся с вами!

Понадобиться:

  • Пельмени (количество зависит от вашего аппетита)
  • 50 гр бекона
  • 50 гр сыра пармезан
  • 50 гр зелени
  • 50 гр сливок
  • соль, перец по вкусу

Приготовление:
Отвариваем пельмени
Готовим соус:

  • Нарезаем мелко бекон, обжариваем до золотистого цвета, периодически помешиваем. Добавляем сливки, тушим пару минут.
  • В сковородку отправляем пельмени, перемешиваем, готовим пару минут. Добавляем перец.
  • Порционно выкладываем блюдо, посыпаем сыром, зеленью и готово.
Фото: 12 канал

Все выпуски проекта доступны по ссылке — https://12-kanal.ru/program/tekhnologichno/

#Общество#Омск#Омская область
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