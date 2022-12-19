В Омске при поддержке «Газпром нефти» прошла серия мастер-классов для одаренных детей

В Омске завершилась работа «Музыкальной мастерской Юрия Розума». Для юных участников прошли мастер-классы по игре на фортепиано, гитаре, флейте и ударных инструментах. С детьми работали музыканты и педагоги ведущих творческих вузов Москвы: победитель 27 Международного конкурса пианистов им. Ф. Листа, пианист Александр Струков, лауреат 36 международных музыкальных конкурсов, гитарист Артём Дервоед, солист оркестра Большого театра, флейтист Николай Борисович Попов и победитель первого всероссийского педагогического конкурса «Виват музыкант», ударник-мультиинструменталист Александр Компанеец. Кроме того, впервые при поддержке образовательной платформы «Мастера» известный композитор и пианист-импровизатор Роман Столяр провел для участников воркшоп на тему «Свободная импровизация — история и практика».
«Я не устаю повторять, что в регионах живут уникальные таланты — и главная задача „Музыкальной мастерской“ способствовать их развитию. Наша программа — это, в первую очередь, правильное окружение, которое позволяет обмениваться профессиональными навыками, знаниями, опытом, секретами мастерства», — рассказал народный артист России, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Юрий Розум.
В программу мастерской также вошла арт-лаборатория: тренеры-наставники провели занятия по развитию воображения, актерскому мастерству и арт-медиации, организовали для детей творческую экспедицию по Омску. Юным музыкантам удалось даже попробовать себя в роли композиторов и создать собственные произведения. Педагоги омских музшкол в свою очередь побывали на творческой встрече с экспертами проекта. Главной темой стали современные методики преподавания.
«Участие бизнеса в культурной сфере Омской области становится трендом. И я рад, что такие компании как „Газпром нефть“ уделяют внимание поддержке и развитию талантов нашего региона. Благодаря организованной компанией Музыкальной мастерской ученики школ искусств имеют возможность поучаствовать в мастер-классах выдающихся российских музыкантов и сыграть с ними на одной сцене. Это помогает в развитии юных талантов и дает им заряд мотивации на развитие в творчестве», — заявил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
Завершилась «Музыкальная мастерская Юрия Розума» 16 декабря большим концертом на сцене Омского областного колледжа культуры и искусства. Юные таланты выступили на одной сцене с мэтрами и исполнили произведения Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Франсуа Борна и других известных композиторов. Событие прошло при поддержке Омского НПЗ «Газпром нефти».
Генеральный директор Омского нефтеперерабатывающего завода Олег Белявский отметил, что поддержка культуры Омской области, развития творческих способностей подрастающего поколения — важная составляющая социальной политики компании.
«Наше предприятие заинтересовано в том, чтобы в Омске было интересно и комфортно жить, и талантливые молодые люди выбирали свое будущее здесь», — сказал Олег Белявский.
«Музыкальная мастерская Юрия Розума» реализуется программой социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» совместно с Международным благотворительным фондом Юрия Розума с 2017 года. Проект направлен на развитие системы российского музыкального образования. В этом году фестиваль прошел в Омске, Ханты-Мансийске, Оренбурге, Ноябрьске, Муравленко, Салехарде и Мысе Каменном Ямало-Ненецкого автономного округа.