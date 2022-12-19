В Омске при поддержке «Газпром нефти» прошла серия мастер-классов для одаренных детей

В Омске завершилась работа «Музыкальной мастерской Юрия Розума». Для юных участников прошли мастер-классы по игре на фортепиано, гитаре, флейте и ударных инструментах. С детьми работали музыканты и педагоги ведущих творческих вузов Москвы: победитель 27 Международного конкурса пианистов им. Ф. Листа, пианист Александр Струков, лауреат 36 международных музыкальных конкурсов, гитарист Артём Дервоед, солист оркестра Большого театра, флейтист Николай Борисович Попов и победитель первого всероссийского педагогического конкурса «Виват музыкант», ударник-мультиинструменталист Александр Компанеец. Кроме того, впервые при поддержке образовательной платформы «Мастера» известный композитор и пианист-импровизатор Роман Столяр провел для участников воркшоп на тему «Свободная импровизация — история и практика».