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Обвинение запросило для экс-начальника омской полиции Быкова 11 лет колонии

Сегодня, 09:04
Фото: Город55
Вдобавок к тюремному сроку Быков придется заплатить крупный штраф и отдать имущество государству.

Сегодня в Кировском районном суде города Омска состоялись прения по громкому уголовному делу бывшего начальника УМВД по городу Омску Евгения Быкова. На скамью подсудимых пока еще полковник полиции попал по обвинению в особо крупном взяточничестве за покровительство салонов с пикантным массажем, а также торговцев нелегальными сигаретами и алкоголем.

Первой в прениях выступила сторона обвинения. Представитель прокуратуры по Омской области попросил суд признать Евгения Быкова виновным по всем пунктам инкриминируемых деяний и назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также лишить звания полковника, запретить работу в силовых структурах на 6 лет.

Вдобавок к этому прокуратура просит оштрафовать Быкова на 26 млн рублей и конфисковать в доход государства взятку в 6.5 млн рублей и автомобиль. Огласить приговор Быкову могут до конца 2022 года.

Напомним, по версии следствия Быков через посредников получил от владельца массажных салонов Orange, что базируются в помещениях на улицах Конева и Масленникова, 6 млн 450 тыс рублей за общее покровительство. За это вознаграждение Быков должен был заранее предупреждать бизнесмена о проверках со стороны полиции и не привлекать к административной ответственности.

Собственно, как ранее сообщал Город55, хозяином этих салонов является предприниматель Александр Игнатьев, который владеет и руководит ООО «Кея-Трейд». По материалам дела значится, что именно Игнатьев и сдал Быкова силовикам.

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Помимо этого экс-руководитель омской полиции, по версии следствия, также «оберегал» точки, которые вели бойкую торговлю нелегальным алкоголем и сигаретами на улице Бархатовой и Дергачева. За это покровительство, как считают следователи СКР по Омской области, Быков получил еще 480 тыс рублей «премиальных».

Сам Быков во время процесса по делу заявлял, что не понимает, в чем же его обвиняют.

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