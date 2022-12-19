Обвинение запросило для экс-начальника омской полиции Быкова 11 лет колонии

Напомним, по версии следствия Быков через посредников получил от владельца массажных салонов Orange, что базируются в помещениях на улицах Конева и Масленникова, 6 млн 450 тыс рублей за общее покровительство. За это вознаграждение Быков должен был заранее предупреждать бизнесмена о проверках со стороны полиции и не привлекать к административной ответственности.