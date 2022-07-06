Экс-руководитель омской полиции Быков: «Я просто не понимаю, что я сделал!»

По словам бывшего руководителя омской полиции, после начала следствия ему сразу же стали вменять покровительство и попустительство в не совсем законных делах Зубкова и Игнатьева. Вот только он сам якобы узнал об этих деяниях только после знакомства с материалами уголовного дела.