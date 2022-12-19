Настоящий детектив. Полицейские спустя полгода вернули омичке пропавший сотовый

В ноябре Город55 рассказывал историю, случившуюся с нашей сотрудницей Галиной семь месяцев назад в районе остановки возле «Миллениума». В мае у нее пропал только что купленный сотовый. Девушка предположила, что гаджет украли. На это указывало практически все. Когда она заходила в маршрутку, ее сзади толкала незнакомая женщина — торопила садиться. При этом сама в салон так и не зашла. Через несколько минут Галина поняла, что ее телефон пропал из кармана плаща.
В слезах она вернулась в офис, а после оперативно обратилась в отдел полиции. Ближайшим оказался ОП-10 на улице Сенной, 27. Там приняли заявление о краже. В это же время нашей сотруднице приходили сообщения о геолокации сотового — кто-то двигался с ним по улице 10 лет Октября. Последней точкой, где отслеживалось устройство, оказался ломбард на улице Омской, 114/1.
Галина вместе с полицейским на его машине отправились туда. Но было уже 8 часов вечера, ломбард закрылся. Наша сотрудница смогла получить записи с камеры видеонаблюдения. На ней видно, как в 19:34 к ломбарду подошла женщина, в 19:37 вышла. И буквально через несколько минут после этого сотовый Галины перестал определяться.
За полгода с момента пропажи телефона никто из полиции с девушкой так и не связался. А в октябре от ее прежнего телефона пришло грустное сообщение. Он снова появился в сети, но все настройки были обнулены до заводских. Определить его местонахождение для обычного владельца было уже невозможно.
Мы решили выяснить, что же все-таки случилось, и написали об этой истории. И телефон нашелся буквально через несколько недель. В полиции заверяют, что произошла цепь поразительных совпадений и им пришлось провести расследование на два региона.
По версии силовиков, сотовый не крали, а владелица потеряла его сама. Телефон подобрал 18-летний парень. По его словам, устройство лежало на дороге и было разбито. Молодой человек его подобрал, но не обратился в полицию, не стал искать владельца, а вместо этого отремонтировал сотовый за свой счет. Потом решил выставить на продажу на сайте бесплатных объявлений.
При этом адрес ломбарда в качестве своей последней точки отслеживания телефон определил неправильно. По случайному совпадению, нашедший устройство омич живет рядом — в доме на улице Иркутской. Участковый сообщил Галине, что у корейских сотовых может быть погрешность в определении геолокации до километра. Это и произошло с ее телефоном.
В октябре гаджет купил житель Ишима. Когда этот человек вставил в телефон новую сим-карту, удалось определить его местоположение. Омские полицейские связались с тюменскими коллегами. Совместными усилиями они нашли пропавший сотовый и недавно вернули владелице.
Кстати, женщину на записи камеры видеонаблюдения, которая, опять же по невероятному стечению обстоятельств, оказалась возле ломбарда, после публикации опознало ее руководство. Выяснилось, что она работала в «Пятерочке». Женщину уволили, заподозрив в порочащем поступке.
Правоохранители настаивают: к исчезновению телефона она не имеет никакого отношения. В тот день в ломбард она приходила, чтобы купить телефон.
Возбуждено ли уголовное дело в отношении молодого человека, нашедшего и присвоившего чужую вещь, в полиции уточнить затруднились.
После публикации материала в редакцию Города55 позвонили из пресс-службы областного УМВД. Выяснилось, что телефон был куплен все-таки в ломбарде. Но в каком именно, сообщить не смогли.
«Еще не установлена вся цепочка, ведется проверка. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен», — пояснили в ведомстве.