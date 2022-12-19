Настоящий детектив. Полицейские спустя полгода вернули омичке пропавший сотовый

В ноябре Город55 рассказывал историю, случившуюся с нашей сотрудницей Галиной семь месяцев назад в районе остановки возле «Миллениума». В мае у нее пропал только что купленный сотовый. Девушка предположила, что гаджет украли. На это указывало практически все. Когда она заходила в маршрутку, ее сзади толкала незнакомая женщина — торопила садиться. При этом сама в салон так и не зашла. Через несколько минут Галина поняла, что ее телефон пропал из кармана плаща.