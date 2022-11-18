Эта история произошла в мае с сотрудницей Города55. В семь часов вечера девушка возвращалась домой с работы. Зайдя в маршрутку, положила сотовый в карман плаща. А через несколько остановок обнаружила, что дорогостоящий гаджет, купленный всего несколько месяцев назад, пропал.
Галина в слезах вернулась в редакцию. Мы оперативно связались с полицией, там посоветовали не тянуть и ехать в ближайшее отделение. Им оказалось ОП № 10.
«Уже потом я вспомнила: когда заходила в маршрутку на остановке „Миллениум“ в сторону Левого берега, меня сзади толкала какая-то женщина — мол, чтобы я быстрее шла. Но в итоге сама заходить не стала. Хотя места были. Я тогда немного удивилась, но не придала этому значения. И, конечно, я даже не запомнила ее лица, поэтому потом в полиции даже не смогла ее описать», — вспоминает сотрудница Города55.
Сотрудник полиции записал все сведения и сообщил, что начнет работу по поиску подозреваемых — будет делать обход по каким-то людям. Смысл был в том, что, если в телефон вставят другую сим-карту, по ней можно будет определить ее владельца. Написав заявление, Галина и ее молодой человек начали и собственное расследование.
Вместе с полицейским, который занимается этой историей, в тот же вечер они поехали на место, где телефон отслеживался в последний раз. Эта точка оказалась ломбардом в торговом комплексе на улице Омской, 114/1.
«Когда были в полиции, приходило уведомление, что телефон находился у Главпочтамта, в сквере Дзержинского, потом, видимо, человек сел в общественный транспорт и вышел на 10-летии, ходил во дворах и вот по адресу ломбарда остановился. Мы туда приехали в восемь вечера, было уже закрыто», — говорит Галина.
Девушка вместе с родными смогла получить запись с камеры наблюдения оттуда. На ней видно, как к ломбарду идет женщина в темных очках, с кем-то разговаривает по своему телефону. В какой-то момент она останавливается возле ломбарда и передает сотруднице предмет, похожий на второй телефон.
«Она зашла в ломбард в 19.34, вышла в 19.37. И именно с этого времени мой сотовый перестал отслеживаться. Мы передали запись в полицию. Но она не очень хорошего качества. Женщина почти все время идет спиной, потом стоит боком. А в момент передачи ее лица не видно, потому что открывается дверь ломбарда. Там вообще-то есть окошко, в которое принимают вещи. Незнакомому человеку сотрудница точно не открыла бы дверь. Значит, была предварительная договоренность. Полицейский съездил туда. В ломбарде сказали, что в это время уже не работали и что никакой телефон им не передавали. Дальше разбираться никто не стал».
А вот то самое видео с камеры наблюдения возле ломбарда.
С этого момента прошло больше полугода, из полиции с Галиной больше никто не связывался. А недавно ей пришло грустное оповещение от ее прежнего телефона.
«Телефон включили 13 октября, после того, как снесли все установленные на нем настройки. Теперь отследить его уже будет невозможно. Мы в соцсетях так часто читаем, как полицейские раскрывают всевозможные кражи — как раз по камерам наблюдения. Я думала, что уж телефон найдут с легкостью. Да и мы по сути сами сделали большую часть работы. Однако этого не произошло, я очень разочарована».
Город55 обратился за комментарием по этой ситуации в областное УМВД, там пообещали разобраться, но оперативно ситуацию прокомментировать не смогли.