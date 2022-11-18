Сотрудник полиции записал все сведения и сообщил, что начнет работу по поиску подозреваемых — будет делать обход по каким-то людям. Смысл был в том, что, если в телефон вставят другую сим-карту, по ней можно будет определить ее владельца. Написав заявление, Галина и ее молодой человек начали и собственное расследование.