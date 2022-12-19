Анненский и другие

Это будет документально-художественный фильм об Иннокентии Анненском, преподавателе, переводчике и поэте, который родился в Омске. В настоящее время съемочный процесс пересёк экватор. Вместе с режиссером фильма Светланой Веретенниковой представим вам актёров, которые снимались в этой картине и поговорим об увлекательном и сложном процессе под названием «съёмки».
1. В чем сложность подбора актеров для документально-художественного фильма? Всё-таки это не игровое кино.
Сложность в соблюдении гармонии между реальностью (тем, как это было на самом деле) и вымыслом. Конечно, мы опираемся в сценарии на документы, фотографии, но всё-таки создаём свою художественную реальность. Безусловно, внешнее сходство артистов с персонажами есть, но всё-таки это образы, через которые мы пытаемся передать свои впечатления о прочитанном, узнанном. Есть очень известные персоны — Анна Ахматова, Николай Гумилёв, Максимилиан Волошин. Конечно, они должны быть узнаваемы, но в нашем случае лучше создать образ, нежели стремиться к идеальному внешнему сходству.
2. Какова особенность «ролей» в данном проекте? Были ли у вас пробы или вы изначально прицельно выбирали актёров под роль?
Конечно, можно было устроить кастинг, но я сделала по-другому — доверилась своей интуиции.
В момент создания сценария я уже представляла артистов, это касается не только внешности, речь, скорее, об органике. И я предлагала роль уже конкретному артисту.
3. Кто играет Иннокентия Анненского и как подбирался актер на эту роль?
Роль Иннокентия Анненского исполняет артист Омского академического театра драмы Виталий Семёнов, но необходимо уточнить — у него довольно сложные отношения с персонажем. Он играет актёра, который примеряет на себя образ нашего главного героя. Весь сценарий строится на том, что артисты вместе с режиссером (роль исполняет Олег Теплоухов), пытаются создать историю о Поэте, который назвал себя Ник-то. И в какой-то момент стираются границы между исполнителями этого несуществующего спектакля и персонажами, актеры становятся персонажами.
Внешнее сходство с поэтом Анненским у актера Семенова есть, пришлось лишь отрастить более роскошные усы. Мы принципиально не использовали накладные бороды, парики и усы.
Но дело не только во внешнем сходстве. Анненский был человеком сдержанным внешне, при этом обладал благородным самолюбием, которое как раз и не позволяло ему навязчиво предлагать себя литературному миру. Мне кажется, что у Виталия Семёнова есть внутренне сходство, которое работает на «попадание» в роль. Он органичен, что очень важно для кино.
4. До настоящего момента у вашей телекомпании был опыт сотрудничества с актерами омских театров, в этом фильме играют москвичи и петербуржцы, у которых есть киноопыт. Расскажите об этих актерах — кто они, как вы их нашли, были ли сложности на этапе переговоров, почему они согласились участвовать в провинциальном проекте и чего ждут в итоге?
Съемки в Петербурге с петербургскими артистами — это особый этап. Во-первых, со столичными артистами часто приходится общаться через агентов — такого опыта у нас прежде не было. Во-вторых, я обратилась за помощью к Кате Кулаковой, которая раньше работала в «Пятом театре», а сейчас находится в Петербурге. Она раскидала информацию по своим каналам, и артисты откликнулись: Дмитрий Собачкин и Анна Цыганкова. Я сразу подумала, что они могли бы сыграть Гумилёва и Ахматову. Написала сцены для них: пока мы не определились с актёрами на эти роли, просто не могла писать данные эпизоды. Конечно, артисты подбирались по-разному. Например, в роли Елены Левицкой, которая организовала первую в России школу для совместного обучения мальчиков и девочек, я сразу увидела Илону Бродскую, хорошо нам знакомую по омскому театру драмы в прошлом, сейчас она актриса театра на Васильевском острове. У Илоны плотный график, но она прочла сценарий, согласилась, мы смогли снять сцену с её участием у памятника Пушкину в Лицейском садике. А вечером Илона поехала играть спектакль.
А вечером поехала играть спектакль. Я обратилась к актрисам, работающим с режиссером Борисом Павловичем, они участвовали в одном из выпусков программы «Плэй» (прим. Светлана Веретенникова — автор и ведущая программы «Плэй» на 12 канале). И одна из них, Александра Никитина, не только сама снялась в сцене на Витебском вокзале, но еще и помогла подобрать актрис для этой съёмки. У нас снимались профессиональные актеры даже в сцене «Последняя лекция», где у них не было слов, это важно — молчать в кадре со смыслом тоже надо уметь. Актрису Елизавету Кобзарь я выбрала по случайно увиденной фотографии.
Она сыграла Екатерину Мухину, жену коллеги и духовную конфидентку Анненского, по описаниям «красивую римлянку». Фотографий Мухиной не сохранилось. Но мне кажется, что Елизавета абсолютно попала в образ и в тон переписки наших героев. Мужа Мухиной сыграл Дмитрий Гирев («Ментовские войны-6», «Пепел», «Морские дьяволы. Смерч — 2», «Охотники за головами», «Рождённая звездой», «28 панфиловцев», «Знахарь» и др) . С ним невероятно интересно было общаться. Дима и Лиза снимались в сложной сцене на кладбище. Мы долго обсуждали с Дмитрием этот эпизод и какие-то находки и правки появились благодаря этому обсуждению.
У всех наших актеров есть опыт работы в кино, больше всего это чувствуется в сценах, где нужно молчать, делать большие паузы. Тихо говорить, не утрировать — тоже мастерство. Актеры кино всё это понимают. Да, у нас снимались известные актеры, но при выборе кандидатов я руководствовалась не этим.
Для меня было важно, чтобы актеры без многочисленных репетиций и больших разборов могли уловить интонацию и сыграть. То есть не просто актеры, а единомышленники.
Все артисты, которым я предлагала работу в этом фильме, абсолютно все согласились. Обсуждения гонораров практически при этом не было. Все артисты заинтересованы в результате и уже сейчас спрашивают, как и где фильм можно будет посмотреть в Петербурге.
Мы планируем заявить эту работу на фестиваль «Кино и литература».
5. Чему вы, как режиссер, научились во время съёмок? Что оказалось трудным, а что — прекрасным?
Мы выбрали не совсем типичную схему работы. Поэтому учёба на каждой съёмке.
Сейчас мы сделали черновой монтаж некоторых сцен для того, чтобы увидеть, где и что у нас получилось, что не получилось, чтобы на финальном съемочном этапе, который пройдет в Омске, сделать выводы и не повторять ошибок. Летом я училась на курсах режиссуры, я стараюсь делать раскадровки, они очень помогают. И несмотря на то, что ресурсы у нас далеко не такие, как у коллег в Петербурге и в Москве, актеры оценили наш подход и подготовку. Во время работы над этим фильмом мы научились сотрудничеству с художниками по костюмам. На «Ленфильме» без помощи специалистов просто не разобраться. На площадке за внешним видом артистов ежеминутно следит художник и костюмеры, режиссер не отвлекается на эти задачи. И тогда всё складывается в единую картинку.
Даже такая вроде бы мелочь — подать плед замёрзшему артисту при смене локации — имеет значение, чтобы артист мог качественно выполнить свою работу до конца смены. С артистами в таком объёме я никогда не работала. И я поняла, что мне нравится работать с артистами, хочется больше с ними общаться, разбирать сцены. Мне нравится смотреть рабочий материал и выделять особо удачные эпизоды, моменты, выбирать нужные дубли для монтажа. Вообще, то, чем мы сейчас занимаемся — это другая, новая работа не только для меня, для всей команды, например, для наших операторов. На съемочной площадке фильма мы должны понимать, что нужно снять не просто «очень красивую картинку», нужно снять годный игровой эпизод, который работает на всю сцену, а не существует сам по себе. Всё должно работать вместе — режиссёр, артист, оператор, вся команда. Это самое сложное! Колоссальный опыт и просто увлекательная творческая задача — сделать так, чтобы всё работало вместе, а не само по себе.
Елизавета Силявина