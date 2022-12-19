Анненский и другие

Съемки в Петербурге с петербургскими артистами — это особый этап. Во-первых, со столичными артистами часто приходится общаться через агентов — такого опыта у нас прежде не было. Во-вторых, я обратилась за помощью к Кате Кулаковой, которая раньше работала в «Пятом театре», а сейчас находится в Петербурге. Она раскидала информацию по своим каналам, и артисты откликнулись: Дмитрий Собачкин и Анна Цыганкова. Я сразу подумала, что они могли бы сыграть Гумилёва и Ахматову. Написала сцены для них: пока мы не определились с актёрами на эти роли, просто не могла писать данные эпизоды. Конечно, артисты подбирались по-разному. Например, в роли Елены Левицкой, которая организовала первую в России школу для совместного обучения мальчиков и девочек, я сразу увидела Илону Бродскую, хорошо нам знакомую по омскому театру драмы в прошлом, сейчас она актриса театра на Васильевском острове. У Илоны плотный график, но она прочла сценарий, согласилась, мы смогли снять сцену с её участием у памятника Пушкину в Лицейском садике. А вечером Илона поехала играть спектакль.