Запомните и соблюдайте. Омичей готовят к суровым капризам погоды

Омичей предупреждают об опасной погоде. На этот раз не синоптики, а сотрудники МЧС. Они ссылаются на данные Обь-Иртышского УГМС. 19 и 20 декабря в регионе ожидаются сильные снег, дождь, ветер и метель. На дорогах образуются гололедица, заносы, накаты.