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Запомните и соблюдайте. Омичей готовят к суровым капризам погоды

Сегодня, 09:09
Фото: 1MI
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Омичей предупреждают об опасной погоде

Жителям региона не советуют выходить на улицу.

Омичей предупреждают об опасной погоде. На этот раз не синоптики, а сотрудники МЧС. Они ссылаются на данные Обь-Иртышского УГМС. 19 и 20 декабря в регионе ожидаются сильные снег, дождь, ветер и метель. На дорогах образуются гололедица, заносы, накаты.

Спасатели рекомендуют воздержаться от пребывания на улице и долгих поездок. Автолюбителей призывают сохранять бдительность, быть внимательными, строго соблюдать ПДД.

При возникновении происшествий необходимо сразу сообщить по телефону 101.

Напомним, ранее мы публиковали актуальный прогноз погоды на ближайшие дни.

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#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Ухудшение погоды#Погода на выходных#Метель#Снег#ГУ МЧС по Омской области
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