Это еще не все! Омск поглотят суровый ветер и снежная метель

Синоптики обновили прогноз погоды. В ближайшие дни омичам стоит приготовиться к ухудшению условий. Уже сегодня ночью похолодает до -20, температура продолжит опускаться при прояснении. Местами пойдет сильный снег, на дорогах образуются заносы.
Новая неделя начнется тепло -1…-6 градусов. Осадки сохранятся. Жителей региона предупреждают о налипании мокрого снега, гололеде, накатах на дорогах. Местами порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Будет метель.
Аналогичная погода ожидается 20 декабря. Осадков станет меньше, столбик термометра не опустится ниже -7. Однако в ночь на среду резко похолодает до -22, метель и сильный ветер сохранятся.
Днем 21 декабря температура воздуха останется низкой, местами до -22. Будет идти небольшой снег. В отдельных районах продолжится метель. Порывы ветра от 7 до 12 градусов, сообщает Обь-Иртышское УГМС.