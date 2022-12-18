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Это еще не все! Омск поглотят суровый ветер и снежная метель

Сегодня, 06:23
Фото: 1MI
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В Омской области ожидаются метель и похолодание

Жителей региона предупреждают об опасности на дорогах.

Синоптики обновили прогноз погоды. В ближайшие дни омичам стоит приготовиться к ухудшению условий. Уже сегодня ночью похолодает до -20, температура продолжит опускаться при прояснении. Местами пойдет сильный снег, на дорогах образуются заносы.

Новая неделя начнется тепло -1…-6 градусов. Осадки сохранятся. Жителей региона предупреждают о налипании мокрого снега, гололеде, накатах на дорогах. Местами порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Будет метель.

Аналогичная погода ожидается 20 декабря. Осадков станет меньше, столбик термометра не опустится ниже -7. Однако в ночь на среду резко похолодает до -22, метель и сильный ветер сохранятся.

Днем 21 декабря температура воздуха останется низкой, местами до -22. Будет идти небольшой снег. В отдельных районах продолжится метель. Порывы ветра от 7 до 12 градусов, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

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Фото: Обь-Иртышское УГМС
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