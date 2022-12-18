Как сделать школу безопасной?

Куда бежать и как правильно прятаться? На эти вопросы ответит документальный фильм Марии Седневой и Екатерины Шипиловой «Школа безопасности».
Это по сути видеоинструкция — как вести себя в критической ситуации. Фильм состоит из нескольких частей — он рассказывает о самых громких преступлениях, содержит советы, как распознать потенциального стрелка, где спрятаться от выстрелов, а также как правильно создать баррикады в классе. Журналисты подробно объясняют, и как защитить себя. Поводом для создания фильма стали недавние события в казанской гимназии №175.
«Я изучала историю: вы знаете, что таких случаев было больше сотни? После них тоже всегда принимались какие-то меры — но стрелков это не остановит. Поэтому мы решили зайти с другой стороны и научить детей, что делать, если стрелок уже ворвался в здание», — объяснила своё желание снять фильм-инструкцию одна из авторов проекта Мария Седнева.
Смотрите в документальном фильме «Школа безопасности» - https://12-kanal.ru/program/spetsreportazh/97191/