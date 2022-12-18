Как сделать школу безопасной?

Это по сути видеоинструкция — как вести себя в критической ситуации. Фильм состоит из нескольких частей — он рассказывает о самых громких преступлениях, содержит советы, как распознать потенциального стрелка, где спрятаться от выстрелов, а также как правильно создать баррикады в классе. Журналисты подробно объясняют, и как защитить себя. Поводом для создания фильма стали недавние события в казанской гимназии №175.