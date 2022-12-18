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Как сделать школу безопасной?

Сегодня, 08:00
Фото: 12 канал
Что делать, если в школу ворвался преступник и открыл стрельбу?

Куда бежать и как правильно прятаться? На эти вопросы ответит документальный фильм Марии Седневой и Екатерины Шипиловой «Школа безопасности».

Это по сути видеоинструкция — как вести себя в критической ситуации. Фильм состоит из нескольких частей — он рассказывает о самых громких преступлениях, содержит советы, как распознать потенциального стрелка, где спрятаться от выстрелов, а также как правильно создать баррикады в классе. Журналисты подробно объясняют, и как защитить себя. Поводом для создания фильма стали недавние события в казанской гимназии №175.

Фото: 12 канал

«Я изучала историю: вы знаете, что таких случаев было больше сотни? После них тоже всегда принимались какие-то меры — но стрелков это не остановит. Поэтому мы решили зайти с другой стороны и научить детей, что делать, если стрелок уже ворвался в здание», — объяснила своё желание снять фильм-инструкцию одна из авторов проекта Мария Седнева.

Смотрите в документальном фильме «Школа безопасности» - https://12-kanal.ru/program/spetsreportazh/97191/

#Общество#Омск#Омская область#Дети
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