В Омске удалось предотвратить экологическую катастрофу

Как силовики задержали злоумышленников с поличным и какими последствиями грозила омичам экологическая бомба — на месте ЧП разбирались авторы программы 12 канала «Акценты недели».
Сейчас карьер вблизи поселка Степной белоснежно чист, но еще на прошлых выходных его склон был завален бочками с токсичными отходами. Тревогу забили местные жители, заметив как водители фур сбрасывают в овраг подозрительные бочки. Нарушителей удалось задержать на месте преступления.
СЕРГЕЙ ШИПОВАЛОВ, старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области:
«Следствие располагает сведениями о компаниях, кому принадлежат химконцентраты, и кто их должен был утилизировать».
Экологическую бомбу жителям Омска подложили водители фур из Новосибирской области. Как пояснили полицейским — они следовали в Волгоградскую область, но едва пересекли границу Омской, от диспетчера компании, которая их наняла, поступил звонок — пришло распоряжение сбросить груз где-нибудь в Омске.
ВОДИТЕЛЬ:
«Человек позвонил мне за два до этого, сказал, что приедет фура, надо где-нибудь складировать бочки на несколько дней, два-четыре дня, потом приедет другой, надо загрузить их и обратно увезти».
За два часа нарушители успели сбросить в карьер 367 бочек с химконцентратом. Часть отходов — высыпалась на землю. Специалисты министерства природы заставили водителей собирать все, что они вывалили в карьер.
Александр Харитонов, начальник сектора геологического контроля Министерства природных ресурсов и экологии Омской области:
«11 декабря были произведены работы по сбору этих бочек и погрузки их в транспортное средство. В Настоящее время груз, отходы направлены в Волгоградскую область для их утилизации».
Кому принадлежат ядовитые отходы, какие последствия ждали бы местных жителей, останься бочки с химикатами так и лежать в овраге и кто проследит за тем, чтобы опасный груз все таки доехал до пункта назначения — смотрите собственное расследование в программе «Акценты недели» в субботу, 17 декабря, в 19:30.
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