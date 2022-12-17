В Омске удалось предотвратить экологическую катастрофу

Кому принадлежат ядовитые отходы, какие последствия ждали бы местных жителей, останься бочки с химикатами так и лежать в овраге и кто проследит за тем, чтобы опасный груз все таки доехал до пункта назначения — смотрите собственное расследование в программе «Акценты недели» в субботу, 17 декабря, в 19:30.