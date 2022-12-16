Встретимся в пятницу у фонтана!

Сергей Долганов — мастер на все руки, человек большой души и открытого сердца. Кочует он по городам-весям в поисках счастья и во всех городах, где побывает, строит фонтаны не ради приработка, а только лишь для красоты, для того чтобы доставить радость себе и людям.

Однажды судьба заносит его в степной совхоз, где он знакомится с замечательной девушкой. Сергей понимает, что она и есть та самая «единственная и неповторимая».