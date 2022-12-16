Встретимся в пятницу у фонтана!

Встретимся у фонтана — советская комедия режиссера Олега Николаевского («Трембита», «Пора красных яблок», «Какая у вас улыбка») с Владимиром Смирновым («17 мгновений весны», «Война и мир», «Сердца трех»), Валентиной Теличкиной («Начало», «Васса», «Портрет жены художника») и Петром Любешкиным («Отец солдата», «На войне как на войне», «Тихий Дон»). Сценарий к фильму написал известный комедиограф Анатолий Эйрамджан.
Сергей Долганов — мастер на все руки, человек большой души и открытого сердца. Кочует он по городам-весям в поисках счастья и во всех городах, где побывает, строит фонтаны не ради приработка, а только лишь для красоты, для того чтобы доставить радость себе и людям.
Однажды судьба заносит его в степной совхоз, где он знакомится с замечательной девушкой. Сергей понимает, что она и есть та самая «единственная и неповторимая».
Но только у девушки уже есть кавалер, и чтобы завоевать ее любовь, Сергею нужно очень постараться.
Любопытно, что сцены на железнодорожном вокзале снимались в КазССР на станции Пресногорьковская.
Фильм выйдет в эфир 12 канала 16 декабря в 21:00.
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