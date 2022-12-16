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Встретимся в пятницу у фонтана!

Сегодня, 06:45
Фото: 12 канал
Что может быть лучше старого доброго советского кино? Только старая добрая комедия вечером после рабочей недели в пятницу!

Встретимся у фонтана — советская комедия режиссера Олега Николаевского («Трембита»«Пора красных яблок», «Какая у вас улыбка») с Владимиром Смирновым («17 мгновений весны», «Война и мир», «Сердца трех»), Валентиной Теличкиной («Начало», «Васса», «Портрет жены художника») и Петром Любешкиным («Отец солдата», «На войне как на войне», «Тихий Дон»). Сценарий к фильму написал известный комедиограф Анатолий Эйрамджан.

Фото: 12 канал

Сергей Долганов — мастер на все руки, человек большой души и открытого сердца. Кочует он по городам-весям в поисках счастья и во всех городах, где побывает, строит фонтаны не ради приработка, а только лишь для красоты, для того чтобы доставить радость себе и людям.
Однажды судьба заносит его в степной совхоз, где он знакомится с замечательной девушкой. Сергей понимает, что она и есть та самая «единственная и неповторимая».

Но только у девушки уже есть кавалер, и чтобы завоевать ее любовь, Сергею нужно очень постараться.

Любопытно, что сцены на железнодорожном вокзале снимались в КазССР на станции Пресногорьковская.

Фото: 12 канал

Фильм выйдет в эфир 12 канала 16 декабря в 21:00.

Подробная телепрограмма доступна по ссылке — https://12-kanal.ru/broadcast/

#Общество#Омск#Омская область
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