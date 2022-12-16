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Что посмотреть в субботу дома?

Сегодня, 05:21
Фото: 12 канал
Традиционно утренний эфир на 12 канале будет отдан юным телезрителям.

В 12:15 самое время познакомиться с очаровательными троллями в мультипликационном фильме «Тролль. История с хвостом».

Далеко-далеко, в дремучем лесу есть маленькое королевство троллей. Случилась беда, во время забега сильнейших король Гром попал в капкан и обратился в камень. На трон взошёл его злой брат… Юный принц Трим, сын короля Грома, может спасти своего отца и всё королевство, но для этого он должен отправиться в опасное путешествие в мир людей.

Фото: 12 канал

В 15:45 на 12 канале выйдет 4-х серийная комедия режиссера Дмитрия Герасимова «Убить дрозда».

Фото: 12 канал

В главных ролях: Даниил Спиваковский, Анна Снаткина, Вадим Колганов, Александр Рапопорт, Ефим Банчик, Владимир Кошевой, Юрий Воробьев, Марина Куделинская, Александр Терешко, Владимир Щербаков.

Тихий, занудливый и недотепистый агент по недвижимости Ярик Дрозд даже не подозревал, что заурядная командировка, в которую его отправил шеф для покупки здания местного планетария, обернется для него сущим кошмаром. Ведь в тот же город в то же самое время для участия в том же аукционе отправился еще один Дрозд — спецагент силового ведомства — красивая, жестокая, решительная женщина по имени Жанна. Ведь по самым свежим данным в фундаменте планетария спрятано — ни много, ни мало — золото Колчака, таинственно исчезнувшее в начале прошлого века.

Фото: 12 канал

Дроздов, разумеется, перепутали. Ярик угодил в стальные объятия силовиков, а Жанну гостеприимно встретил риэлтор. Но на этом злоключения героев не заканчиваются. Им обоим предстоит сделать «шаг во времени» и попасть в 1919 год — в самый разгар гражданской войны. Жанне очень пригодится ее умение драться и метко стрелять, а Ярику сам Бог велел блеснуть эрудицией.

Фото: 12 канал

Белые, красные, зеленые… Ненависть, вражда и золото… Не слеплен ли наш сегодняшний день из того же теста? Где спасение? Где панацея от вражды? Двум таким разным и, казалось бы, несовместимым Дроздам предстоит найти ответ на эти вопросы.

Подробная телепрограмма — https://12-kanal.ru/broadcast/

#Общество#Омск#Омская область
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