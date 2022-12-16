Что посмотреть в субботу дома?

Тихий, занудливый и недотепистый агент по недвижимости Ярик Дрозд даже не подозревал, что заурядная командировка, в которую его отправил шеф для покупки здания местного планетария, обернется для него сущим кошмаром. Ведь в тот же город в то же самое время для участия в том же аукционе отправился еще один Дрозд — спецагент силового ведомства — красивая, жестокая, решительная женщина по имени Жанна. Ведь по самым свежим данным в фундаменте планетария спрятано — ни много, ни мало — золото Колчака, таинственно исчезнувшее в начале прошлого века.