Борьба с поборами. Суд поддержал иск против «ОмскВодоканала»

УФАС еще в августе 2021 года выдал «ОмскВодоканалу» предписание, требующее прекратить поборы с компаний, которые физически не могли ничего загрязнять. Водоканал с этим не согласился и подал в суд, чтобы продолжить взимать деньги с «должников». Только третья судебная инстанция, наконец, признала действия «ОмскВодоканала» неправомерными.