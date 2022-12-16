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Борьба с поборами. Суд поддержал иск против «ОмскВодоканала»

Сегодня, 06:00
Фото: 1MI
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Антимонопольная служба доказала в суде незаконность поборов от «ОмскВодоканала»

Тяжба шла полтора года. «ОмскВодоканал» требовал денег за загрязнение воды у предприятий, которые не могли ничего загрязнять. Антимонопольная служба победила.

Пресс-служба УФАС Омской области сообщила об успешном завершении суда против «ОмскВодоканала». Арбитражный суд Западно-Сибирского округа согласился с антимонопольной службой: «поборы» от «ОмскВодоканала» признали незаконными.

«ОмскВодоканал» в период с июля по ноябрь 2020 года требовал у омских компаний оплатить выбросы загрязняющих веществ в сточные воды. Сверх нормативов канализацию «отравляли» по мнению водоканала: «Компас — М», турагенство «Солнечный берег», «Каскад ТВ Омск», АО «Финам», Облпотребсоюз и некоторые ИП — владельцы нежилых помещений.

УФАС еще в августе 2021 года выдал «ОмскВодоканалу» предписание, требующее прекратить поборы с компаний, которые физически не могли ничего загрязнять. Водоканал с этим не согласился и подал в суд, чтобы продолжить взимать деньги с «должников». Только третья судебная инстанция, наконец, признала действия «ОмскВодоканала» неправомерными.

«Кассационный суд вынес  очень справедливое и правильное решение, направленное на защиту интересов субъектов предпринимательства. Дело в отношении „ОмскВодоканала“, я считаю, является прецедентным не только для управления, но и для наших коллег из других территориальных органов ФАС России», — прокомментировал руководитель Омского УФАС России Вадим Кабаненко.

Напомним, что осенью «ОмскВодоканал» сам был оштрафован на полмиллиона рублей за сброс канализации в Иртыш без специальных фильтров.

«ОмскВодоканал» оштрафовали на полмиллиона за загрязнение Иртыша
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#Дарья Зыкова#Омск#Суд#УФАС#Новости#Водоканал#Арбитражный суд#Выбросы#Сточные воды
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