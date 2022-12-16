Борьба с поборами. Суд поддержал иск против «ОмскВодоканала»

Пресс-служба УФАС Омской области сообщила об успешном завершении суда против «ОмскВодоканала». Арбитражный суд Западно-Сибирского округа согласился с антимонопольной службой: «поборы» от «ОмскВодоканала» признали незаконными.
«ОмскВодоканал» в период с июля по ноябрь 2020 года требовал у омских компаний оплатить выбросы загрязняющих веществ в сточные воды. Сверх нормативов канализацию «отравляли» по мнению водоканала: «Компас — М», турагенство «Солнечный берег», «Каскад ТВ Омск», АО «Финам», Облпотребсоюз и некоторые ИП — владельцы нежилых помещений.
УФАС еще в августе 2021 года выдал «ОмскВодоканалу» предписание, требующее прекратить поборы с компаний, которые физически не могли ничего загрязнять. Водоканал с этим не согласился и подал в суд, чтобы продолжить взимать деньги с «должников». Только третья судебная инстанция, наконец, признала действия «ОмскВодоканала» неправомерными.
«Кассационный суд вынес очень справедливое и правильное решение, направленное на защиту интересов субъектов предпринимательства. Дело в отношении „ОмскВодоканала“, я считаю, является прецедентным не только для управления, но и для наших коллег из других территориальных органов ФАС России», — прокомментировал руководитель Омского УФАС России Вадим Кабаненко.
Напомним, что осенью «ОмскВодоканал» сам был оштрафован на полмиллиона рублей за сброс канализации в Иртыш без специальных фильтров.