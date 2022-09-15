«ОмскВодоканал» оштрафовали на полмиллиона за загрязнение Иртыша

Региональная прокуратура вместе с Омской межрайонной природоохранной прокуратурой провела проверку «ОмскВодоканала». Выяснилось, что компания нарушила Водный кодекс РФ и использовала хозяйственные объекты в водоохранной зоне Иртыша без специальных фильтров.
Из-за этого река оказалась под угрозой загрязнения, засорения, заиления и истощения, сообщают в прокуратуре. На компанию завели административное дело за нарушение режима хозяйственной и иной деятельности в лесопарковом зеленом поясе».
Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора рассмотрело постановление прокуратуры и признало АО «ОмскВодоканал» виновным. Предприятие оштрафовали на 500 тыс рублей. Постановление еще не вступило в силу.