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«ОмскВодоканал» оштрафовали на полмиллиона за загрязнение Иртыша

15 сентября 06:09
Фото: 1MI
Компанию уличили в том, что ее хозяйствующие объекты сбрасывали стоки в реку без специальных фильтров.

Региональная прокуратура вместе с Омской межрайонной природоохранной прокуратурой провела проверку «ОмскВодоканала». Выяснилось, что компания нарушила Водный кодекс РФ и использовала хозяйственные объекты в водоохранной зоне Иртыша без специальных фильтров.

Из-за этого река оказалась под угрозой загрязнения, засорения, заиления и истощения, сообщают в прокуратуре. На компанию завели административное дело за нарушение режима хозяйственной и иной деятельности в лесопарковом зеленом поясе».

Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора рассмотрело постановление прокуратуры и признало АО «ОмскВодоканал» виновным. Предприятие оштрафовали на 500 тыс рублей. Постановление еще не вступило в силу.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Водоканал#Штраф#Выбросы
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