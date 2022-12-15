В России проверят крупные торговые центры после пожара в омском «Триумфе»

Также «НИ» приводят статистику по пожарам с апреля этого года. Горели ТЦ и склады 20 раз. Четыре торговых центра только в Москве, Несколько — в Сибири. В Тюмени, например, горел «Галерея Вояж». Высказывались версии, что пожары не случайны. Например, что некоторым торговым центрам выгоднее получить страховые выплаты после пожара, чем продолжать работать.