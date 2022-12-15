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В России проверят крупные торговые центры после пожара в омском «Триумфе»

Сегодня, 10:28
Фото: 1MI
иллюстрация
Огнетушители пересчитают после пожаров. МЧС России проверит крупные торговые центры и склады после серии происшествий, в которых отметился омский «Триумф».

«Новые известия» сообщили, что МЧС России организует внеплановые проверки во всех крупных складах и торговых центрах России. Инициированы рейды после серии крупных пожаров по всей стране.

«Наши специалисты будут обращать внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, на содержание эвакуационных выходов, наличие средств пожаротушения. Оцениваться будет также уровень подготовки персонала к реагированию на возможные внештатные ситуации», — пояснил глава МЧС Александр Куренков.

Также «НИ» приводят статистику по пожарам с апреля этого года. Горели ТЦ и склады 20 раз. Четыре торговых центра только в Москве, Несколько — в Сибири. В Тюмени, например, горел «Галерея Вояж». Высказывались версии, что пожары не случайны. Например, что некоторым торговым центрам выгоднее получить страховые выплаты после пожара, чем продолжать работать.

Напомним, что в омском «Триумфе» горел склад 28 ноября. Склад располагался на первом этаже торгового комплекса, информация появилась в 6 утра, тушили 1350 кв. м., локализовать огонь удалось только ближе к 9 утра. Понемногу начал открываться торговый центр лишь к 3 декабря.

Дым столбом. В Омске рано утром произошел пожар в крупном торговом центре
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#Дарья Зыкова#Пожары#Омск#Происшествия#Новости#Россия#ГУ МЧС#Массовые проверки#Пожарная безопасность#Торговый центр
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