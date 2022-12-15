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В Омске будут производить масла по протестированным в Подмосковье рецептурам

Сегодня, 11:03
Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
Во Фрязино заработал научно-исследовательский центр «Газпром нефти», который займется разработкой высокотехнологичных масел для производства в том числе на Омском заводе смазочных материалов.

Новый научно-исследовательский центр (НИЦ) «Газпром нефти» стал одной из самых современных в России площадок для полного цикла разработки и тестирования рецептур смазочных материалов. Он оснащен уникальным оборудованием, не имеющим аналогов в России. Масла по рецептурам, разработанным специалистами НИЦ, будут производить на Омском заводе смазочных материалов (ОЗСМ).

«Наша ключевая задача — обеспечение потребностей внутреннего рынка в смазочных материалах. Для этого мы системно развиваем производственную и научную базу: увеличиваем выпуск российских масел и расширяем ассортимент продукции. Собственный научно-исследовательский центр обеспечит точность и скорость испытаний, качество новых рецептур, а также позволит создавать специализированные масла и пакеты присадок для разных видов техники», - отметил генеральный директор «Газпромнефть-смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

В настоящее время омский и московский заводы компании производят более тысячи наименований масел, смазок и технических жидкостей для всех секторов рынка. Собственный НИЦ позволит расширить этот ассортимент.

Планируется, что центр будет проводить более двух тысяч исследований новых продуктов в год. При этом время от разработки до выпуска готовых смазочных материалов сократится с полугода до двух месяцев благодаря интеграции НИЦ в производственный процесс.

#Омск#Омская область#Промышленность
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