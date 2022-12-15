Погода в Омске на ближайшие дни. На выходных жизнь омичей резко изменится

Напомним, что недавно состоялась пресс-конференция, на которой омичам рассказали о грядущих новогодних мероприятиях. Также в городе, наконец, открылся популярный каток, а в воскресенье погода, наконец, позволит омичам выйти из дома не только при насущной необходимости, но и для удовольствия.