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Погода в Омске на ближайшие дни. На выходных жизнь омичей резко изменится

Сегодня, 08:29
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области ожидается резкое потепление сразу после лютого мороза

Погода будет проверять омичей на стойкость еще пару дней, а потом сменится на более «дружелюбную». К концу недели в регионе ожидается резкое потепление.

По данным Обь-Иртышского УГМС в Омской области резко сменится погода в ночь с субботы на воскресенье.

Сегодня ночью по области местами до -30 градусов, атмосферное давление продолжит падать. В пятницу днем в регионе разбег температур будет от -14 до -24, но к ночи с пятницы на субботу разрыв сократится, везде ожидается от -26 до -31 градуса.

Погода начнет «поворачивать» днем в субботу. Ожидается небольшой снег, ветер с юго-восточного сменится на юго-западный, температура станет приятнее: от -12 до -17, и только местами до -22. Ночью похолодает лишь на один градус, снежок продолжит идти, так что днем в воскресенье омичей ждет потепление до -8…-13.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

Напомним, что недавно состоялась пресс-конференция, на которой омичам рассказали о грядущих новогодних мероприятиях. Также в городе, наконец, открылся популярный каток, а в воскресенье погода, наконец, позволит омичам выйти из дома не только при насущной необходимости, но и для удовольствия.

В Омске после затяжных морозов открылся каток в парке 30-летия ВЛКСМ
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#Дарья Зыкова#Омск#Погода в Омске#Новости#Омская область#Потепление#Погода на выходных#Снег#УГМС
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