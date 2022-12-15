Погода в Омске на ближайшие дни. На выходных жизнь омичей резко изменится

По данным Обь-Иртышского УГМС в Омской области резко сменится погода в ночь с субботы на воскресенье.
Сегодня ночью по области местами до -30 градусов, атмосферное давление продолжит падать. В пятницу днем в регионе разбег температур будет от -14 до -24, но к ночи с пятницы на субботу разрыв сократится, везде ожидается от -26 до -31 градуса.
Погода начнет «поворачивать» днем в субботу. Ожидается небольшой снег, ветер с юго-восточного сменится на юго-западный, температура станет приятнее: от -12 до -17, и только местами до -22. Ночью похолодает лишь на один градус, снежок продолжит идти, так что днем в воскресенье омичей ждет потепление до -8…-13.
Напомним, что недавно состоялась пресс-конференция, на которой омичам рассказали о грядущих новогодних мероприятиях. Также в городе, наконец, открылся популярный каток, а в воскресенье погода, наконец, позволит омичам выйти из дома не только при насущной необходимости, но и для удовольствия.