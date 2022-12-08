Омичам рассказали, какие новогодние мероприятия их ждут

По сообщению омской администрации, сегодня, 8 декабря, в Омске состоялась пресс-конференция, на которой рассказали о новогодних мероприятиях.
Директор департамента культуры Олег Федоренко рассказал о праздничных мероприятиях, которые уже стартовали в учреждениях культуры, такие как «Почта Деда Мороза», праздничные выставки «Новогодние истории» и полюбившийся омичами проект «ПодЕЛЬники-4».
Что касается предстоящих мероприятий — 23 декабря состоится открытие Главной городской Ёлки на площади у цирка. На уличной сцене состоится новогодний спектакль «Сказ о том, как силы Сибири Новый год спасли». Также у цирка планируют установить ледовую горку высотой 2,5 метра, детские горки, «чаши-ловушки», лабиринт и светодиодный фонтан.
Помимо этого, впервые за 10 лет департамент культуры заменит всю светодиодную составляющую фонтана в сквере имени Дзержинского. Также будут установлены перголы на пути к улице Музейная и в самом сквере. Там же 25 декабря состоится презентация нового проекта «Зимние сибирские Забавушки».
7 января 2023 года состоится культурно-спортивный праздник «Рождественские катания» — омичи смогут бесплатно выйти на лед открытых городских катков стадиона «Энергия», спортивного комплекса «Юность», а также ледовой арены имени Л. Киселева. А 17–18 декабря пройдет «Крутогорская лыжня».
Также 5 января 2023 года состоится XXIII традиционный турнир по баскетболу с участием команд из Омска, Новосибирска, Тюмени и Барнаула.
Помимо этого, традиционно украсят основные территории и магистрали города, а также транспортные Комсомольский мост и метромост. Будет задействовано световое оборудование, установлены световые елки.