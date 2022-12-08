Омичам рассказали, какие новогодние мероприятия их ждут

Помимо этого, впервые за 10 лет департамент культуры заменит всю светодиодную составляющую фонтана в сквере имени Дзержинского. Также будут установлены перголы на пути к улице Музейная и в самом сквере. Там же 25 декабря состоится презентация нового проекта «Зимние сибирские Забавушки».