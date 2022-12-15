МегаФон обеспечил мобильной сетью четыре удаленных села в Омской области

Появление 4G на территории сел не только поможет людям всегда быть на связи с близкими и вызвать при необходимости экстренные службы, но и значительно упростит решение бытовых и рабочих задач. Например, жителям не нужно будет идти пешком, чтобы передать показания счетчиков — теперь это можно сделать, позвонив по телефону, отправив данные по электронной почте или в мобильном приложении. Ученики местных школ в сильные морозы, которые нередки в этих местах, смогут подключаться к урокам дистанционно. Записаться на прием к врачу, оформить больничный лист, получить налоговый вычет — все эти и многие другие вопросы сельчане теперь будут решать с помощью смартфона.