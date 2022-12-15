Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

МегаФон обеспечил мобильной сетью четыре удаленных села в Омской области

Сегодня, 07:56
Фото: ПАО МегаФон
В Лорис-Меликово, Жирновке, Орловке и ауле Каскат появились сети 2G и 4G. До этого в селах не было даже стабильной голосовой связи.

Лорис-Меликово и Жирновка расположены в Называевском районе — почти в 200 км от областного центра. Орловка находится в Калачинском районе в 120 км от города, Каскат — в Исилькульском районе в 165 км от Омска.  В этих поселениях в общей сложности живут около 2 тысяч человек, теперь они смогут пользоваться всеми возможностями сети LTE оператора: современными технологиями звонков, в том числе VoLTE, быстрым мобильным интернетом и другими цифровыми сервисами.

Строительство объектов связи шло в рамках государственной программы Омской области «Цифровизация малых населенных пунктов» в партнерстве с правительством региона.

Фото: ПАО МегаФон

Появление 4G на территории сел не только поможет людям всегда быть на связи с близкими и вызвать при необходимости экстренные службы, но и значительно упростит решение бытовых и рабочих задач. Например, жителям не нужно будет идти пешком, чтобы передать показания счетчиков — теперь это можно сделать, позвонив по телефону, отправив данные по электронной почте или в мобильном приложении. Ученики местных школ в сильные морозы, которые нередки в этих местах, смогут подключаться к урокам дистанционно. Записаться на прием к врачу, оформить больничный лист, получить налоговый вычет — все эти и многие другие вопросы сельчане теперь будут решать с помощью смартфона.

«Строительство базовой станции в Орловке велось в рамках наших региональных мероприятий по устранению цифрового неравенства, посредством предоставления субсидий местным бюджетам, главная цель которых — обеспечить качественными услугами голосовой связи и быстрым мобильным интернетом малочисленные и труднодоступные поселения региона. В текущем году благодаря этим мероприятиям и совместной работе с МегаФоном сеть уже появилась в 5 селах и деревнях, до конца года мы планируем запустить еще 5 базовых станций на территории региона», — отметил Андрей Ключенко, министр цифрового развития и связи Омской области.
«МегаФон стал первым оператором, который построил инфраструктуру сотовой связи в селах Лорис-Меликово, Жирновка, Орловка и ауле Каскат. Для нас с Правительством Омской области это еще один общий важный шаг к устранению „белых пятен“ на цифровой карте региона. Наши инженеры провели все работы в кратчайшие сроки, чтобы оперативно запустить надежную мобильную сеть в малых поселениях и дать им новые возможности для развития территорий», — комментирует Игорь Беззубкин, директор МегаФона в Омской области.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

#Омск#Омская область#Общество
Подпишитесь
Краник Горностаевой и «чушки» Кипервара. Неизвестные нюансы громких уголовных дел
Сегодня, 05:43
Омский экс-депутат Горностаева получала миллионы рублей на свою карту за «левое» пиво
Сегодня, 05:17
В Омске выбрали подрядчиков для ликвидации свалок возле двух кладбищ
Сегодня, 04:27
Омский проспект вошел в пятерку самых дорогих торговых улиц России
Сегодня, 03:19
Омский депимущества отсудил деньги у владельца «Абсенто Море»
Сегодня, 03:51
Экс-глава прокуратуры Омской области получил неожиданное назначение
Сегодня, 05:58