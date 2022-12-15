МегаФон обеспечил мобильной сетью четыре удаленных села в Омской области

Лорис-Меликово и Жирновка расположены в Называевском районе — почти в 200 км от областного центра. Орловка находится в Калачинском районе в 120 км от города, Каскат — в Исилькульском районе в 165 км от Омска. В этих поселениях в общей сложности живут около 2 тысяч человек, теперь они смогут пользоваться всеми возможностями сети LTE оператора: современными технологиями звонков, в том числе VoLTE, быстрым мобильным интернетом и другими цифровыми сервисами.
Строительство объектов связи шло в рамках государственной программы Омской области «Цифровизация малых населенных пунктов» в партнерстве с правительством региона.
Появление 4G на территории сел не только поможет людям всегда быть на связи с близкими и вызвать при необходимости экстренные службы, но и значительно упростит решение бытовых и рабочих задач. Например, жителям не нужно будет идти пешком, чтобы передать показания счетчиков — теперь это можно сделать, позвонив по телефону, отправив данные по электронной почте или в мобильном приложении. Ученики местных школ в сильные морозы, которые нередки в этих местах, смогут подключаться к урокам дистанционно. Записаться на прием к врачу, оформить больничный лист, получить налоговый вычет — все эти и многие другие вопросы сельчане теперь будут решать с помощью смартфона.
«Строительство базовой станции в Орловке велось в рамках наших региональных мероприятий по устранению цифрового неравенства, посредством предоставления субсидий местным бюджетам, главная цель которых — обеспечить качественными услугами голосовой связи и быстрым мобильным интернетом малочисленные и труднодоступные поселения региона. В текущем году благодаря этим мероприятиям и совместной работе с МегаФоном сеть уже появилась в 5 селах и деревнях, до конца года мы планируем запустить еще 5 базовых станций на территории региона», — отметил Андрей Ключенко, министр цифрового развития и связи Омской области.
«МегаФон стал первым оператором, который построил инфраструктуру сотовой связи в селах Лорис-Меликово, Жирновка, Орловка и ауле Каскат. Для нас с Правительством Омской области это еще один общий важный шаг к устранению „белых пятен“ на цифровой карте региона. Наши инженеры провели все работы в кратчайшие сроки, чтобы оперативно запустить надежную мобильную сеть в малых поселениях и дать им новые возможности для развития территорий», — комментирует Игорь Беззубкин, директор МегаФона в Омской области.
МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.